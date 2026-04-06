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SUKOB OSTAVLJA OŽILJAK

Tramp kritikuje NATO zbog Irana

Predsjednik SAD-a razočaran sporošću saveza u pružanju pomoći

Donald Tramp. AP

B. A.

6.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da sukob s Iranom ostavlja "ožiljak na NATO-u koji nikada neće nestati" i otvoreno izrazio razočaranje u savez.

- Moram reći da sam jako razočaran NATO-om - rekao je Tramp, dodajući da predstavnici saveza dolaze na sastanak u srijedu, ali da tek sada odjednom žele poslati pomoć.

Prema njegovim riječima, članice NATO-a oklijevale su pružiti pomoć dok SAD ne osigura pobjedu u sukobu. Tramp je također komentarisao izreku "pobjedniku pripada plijen", naglašavajući da se, po njegovom mišljenju, danas više ne primjenjuje, referirajući se na ranije izjave o preuzimanju iranske nafte unatoč željama američke javnosti za završetkom rata.


# OŽILJAK
# RATNI SUKOBI
# AMERIČKI PREDSJEDNIK
# RAZOČARENJE
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