Tramp kritikuje NATO zbog Irana

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da sukob s Iranom ostavlja "ožiljak na NATO-u koji nikada neće nestati" i otvoreno izrazio razočaranje u savez.

- Moram reći da sam jako razočaran NATO-om - rekao je Tramp, dodajući da predstavnici saveza dolaze na sastanak u srijedu, ali da tek sada odjednom žele poslati pomoć.

Prema njegovim riječima, članice NATO-a oklijevale su pružiti pomoć dok SAD ne osigura pobjedu u sukobu. Tramp je također komentarisao izreku "pobjedniku pripada plijen", naglašavajući da se, po njegovom mišljenju, danas više ne primjenjuje, referirajući se na ranije izjave o preuzimanju iranske nafte unatoč željama američke javnosti za završetkom rata.



