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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp postavio milijardere u Savetodavni odbor za nauku i tehnologiju

Zakerberg, Elison i Huang među ključnim imenima

AP

B. A.

25.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) planira imenovati nekoliko tehnoloških milijardera u Savjetodavni odbor za nauku i tehnologiju.

Kako prenosi The Wall Street Journal, među njima su izvršni direktor kompanije Meta Platforms Mark Zakerberg (Mark Zuckerberg), izvršni predsjednik Orakla Lari Elison (Larry Ellison) i direktor Nvidije Džensen Huang (Jensen Huang). Ukupna vrijednost njihove imovine procjenjuje se na više od 555 milijardi dolara.

Savjetodavni odbor za nauku i tehnologiju imat će ulogu tehnološkog tijela koje će davati mišljenja o politici umjetne inteligencije i drugim važnim pitanjima iz ove oblasti.

Predsjedničkim savjetom za nauku i tehnologiju (PCAST) kopredsjedavat će Dejvid Saks (David Sacks), bivši savjetnik Bijele kuće za umjetnu inteligenciju i kriptovalute, te Majkl Kracios (Michael Kratsios), još jedan tehnološki savjetnik, prema navodima zvaničnika Bijele kuće.

# DONALD TRUMP
# SAD
# AMERIČKI PREDSJEDNIK
# SAVJETODAVNI ODBOR
# MILIJARDERI
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