Oštar govor: Erdoan uporedio Netanjahua s Hitlerom

Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan), predsjednik Turske, u ponedjeljak je izjavio da Izrael podstiče regionalne tenzije i podriva napore za okončanje sukoba.

Govoreći na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade u glavnom gradu Ankari, predsjednik je rekao da Izrael svojim djelovanjem u Gazi, Libanu i Siriji učvršćuje svoju ulogu kao izvor nestabilnosti u regionu, kritikujući izraelsku vladu zbog namjernog opstruiranja inicijativa koje imaju za cilj okončanje tekućih sukoba.

- Održavanjem džamije Al-Aqsa zatvorenom, uvođenjem smrtne kazne za palestinske zatvorenike i izvođenjem napada u Libanu i Siriji, Izrael potvrđuje i učvršćuje činjenicu da je zemlja koja hrani napetost - rekao je Erdoan, dodajući da izraelska vlada i dalje podriva sve napore usmjerene na okončanje rata.

Erdoan je rekao da je Turska djelovala odgovorno od početka sukoba koji pogađa Iran i Zaljev, upozoravajući da rat prijeti da se proširi širom regiona kako ulazi u svoj 38. dan.

- Ako postoji i najmanja šansa da se ušutkaju oružja i otvori prostor za pregovore, mi iskreno nastojimo da je iskoristimo - rekao je Erdoan, opisujući sukob kao "nezakonit, besmislen i nelegitiman" i pozivajući na njegovo hitno okončanje.

Upozorio je da "kako rat odmiče, vatra bi mogla da se proširi i na druge zemlje", dodajući da oni koji produžavaju sukob radi političkog opstanka treba da zapamte da "jednog dana, plima se okreće".

Praveći oštru historijsku paralelu između izraelskog premijera Benjamina Netanjahu (Netanyahu) i nacističkog lidera Adolf Hitlera, Erdoan je rekao: "Oni koji danas slijede Hitlerov put djeluju ne samo protiv čovječanstva, već i protiv svog naroda", pozivajući međunarodnu zajednicu da "zaustavi ovaj kurs" i naglašavajući da će Turska "nastaviti da podiže svoj glas za mir".