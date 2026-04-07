Video / Iranci formirali "žive lance" na mostovima

Rahimi, kojeg je državna televizija predstavila kao tajnika Vrhovnog vijeća za mlade i adolescente, u video obraćanju pozvao je "mlade, sportaše, umjetnike, studente i profesore" da se okupe oko elektrana.

Snimke i fotografije iz iranskih državnih medija pokazuju građane koji protestuju ispred elektrana i mostova širom zemlje. Podsjetimo, iranski zvaničnik Alireza Rahimi ranije danas pozvao je građane, posebno mlade, da formiraju "žive lance" oko elektrana nakon prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa o novim udarima na infrastrukturu nakon isteka ultimatuma.

Drugi video prikazuje "lanac studenata" na historijskom Starom mostu u Dezfulu, takođe na jugozapadu Irana.

Video koji je podijelila novinska agencija Fars prikazuje ljude kako drže veliku iransku zastavu preko ikoničnog mosta Pol Sefid, lučnog mosta u Ahvazu na jugozapadu Irana.

Još jedna fotografija prikazuje nekoliko ljudi kako stoje ispred elektrane Shahid Rajaee u blizini Teherana, dok treća fotografija pokazuje red ljudi koji drže transparente ispred elektrane u Tabrizu, na sjeveru zemlje.

Nije jasno koliko su ova okupljanja organizirana niti jesu li direktno povezana s ranijim pozivom zvaničnika na formiranje "ljudskih lanaca".

Trampov rok

Kao što je ranije izvještavano, Donald Tramp više puta je prijetio iranskim elektranama. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu također je potvrdio da njegove snage danas gađaju iranske mostove.

Tramp je postavio rok do 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu u srijedu da Iran dozvoli brodovima prolazak kroz Hormuški tjesnac bez prijetnje napadom. Naznačio je da bi SAD mogao napasti iranska energetska postrojenja ako Teheran to ne ispuni.