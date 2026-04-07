Vens: "Rat s Iranom će završiti vrlo brzo"

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je u utorak da će se rat s Iranom završiti "vrlo brzo", javlja Anadolu.

"Ostvareni ciljevi"

- Vrlo brzo će se ovaj rat (s Iranom) završiti - rekao je Vens, dodajući da je SAD "uglavnom ostvario svoje vojne ciljeve".

- Postoje dva puta kojima će se ovo konačno završiti. Prije svega, Sjedinjene Američke Države su uglavnom ostvarile svoje vojne ciljeve. Još uvijek postoje neke stvari koje bismo željeli učiniti, na primjer, u vezi s iranskom sposobnošću proizvodnje oružja na čemu bismo željeli malo više poraditi u vojnom smislu. Ali u osnovi, vojni ciljevi Sjedinjenih Američkih Država su ispunjeni - rekao je Vens novinarima na zajedničkoj konferenciji za novinare s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti.

Poručio je da su "predsjednikov rok ispoštovali mi i svi ostali."

- I on je vrlo jasno rekao da nećemo napadati energetske i infrastrukturne ciljeve dok Iranci ne daju prijedlog koji možemo podržati ili ne daju prijedlog. Ali dao im je rok do utorka u osam sati. Dakle, ne mislim da vijesti i ostrvo Kharg predstavljaju promjenu strategije ili bilo kakvu promjenu od strane predsjednika.

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je bombardovanjem elektrana i mostova širom Irana ako Teheran ne uspije ponovo otvoriti Hormuški moreuz i postići sporazum do 20 sati EDT (0000 GMT srijeda) u utorak.

Vens je rekao da SAD "pregovara tako agresivno" i da je "u osnovi lopta na strani Iranaca".

"Dvije opcije"

- Dobit ćemo odgovor od Iranaca do osam sati večeras. Nadam se da će dati pravi odgovor - rekao je i dodao: "Postoje dva puta kojima će se ovo na kraju završiti."

- Mislim da je prvi put onaj u kojem Iranci odluče da će biti normalna zemlja. Više neće finansirati terorizam. Bit će dio svjetskog sistema trgovine i razmjene. A to će za njih ekonomski značiti mnogo bolje stvari - rekao je Vens.

"Opcija 'B' je da Iranci ne sjednu za pregovarački stol i ostanu posvećeni terorizmu. Tada će ekonomska situacija u Iranu i dalje biti vrlo, vrlo loša i, iskreno, vjerovatno će se pogoršati."

Regionalne eskalacije nastavljaju bjesnjeti otkako su Izrael i SAD pokrenuli ofanzivu protiv Irana 28. februara, ubivši više od 1.340 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khameneija. Iranske vlasti nisu ažurirale broj žrtava posljednjih dana.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Perzijskog zaliva u kojima se nalaze američka vojna imovina, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi, a istovremeno remeteći globalna tržišta i avijaciju.