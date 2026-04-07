Iran prekinuo direktne diplomatske odnose sa SAD-om

Iran je prekinuo direktne komunikacije sa SAD-om nakon prijetnje predsjednika Donalda Trumpa da će uništiti "cijelu iransku civilizaciju", objavili su mediji u utorak, javlja Anadolu.

Ovaj potez uslijedio je prije roka koji je Tramp postavio za potencijalni sporazum u utorak, što komplikuje napore za postizanje dogovora, ali ne i okončava pregovore koji su u toku, prema "The New York Timesu", pozivajući se na tri iranska zvaničnika.

Zvaničnici su rekli da se indirektni pregovori putem posrednika za prekid vatre nastavljaju uprkos obustavi direktnog kontakta, prema izvještaju, koji je uglavnom potvrdio "The Wall Street Journal".

Jedan zvaničnik je rekao da je iranska odluka imala za cilj poslati "signal neodobravanja i prkosa" kao odgovor na prijetnju, prema navodima medija.

Nije poznato hoće li se direktna komunikacija između Teherana i Vašingtona nastaviti prije roka.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjeve za komentar.

Tramp je ranije upozorio da će "čitava civilizacija večeras umrijeti i da se nikada više neće vratiti" što su izjave koje su podstakle nagađanja dok ističe njegov rok za Iran u 20 sati po istočnom vremenu.