Tramp: U toku su žestoki pregovori s Iranom

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da su u toku "žestoki pregovori" sa Iranom, ali nije otkrio dodatne detalje.

- Ne mogu mnogo da vam kažem, jer smo trenutno u veoma žestokim pregovorima - rekao je Tramp tokom intervjua za Fox News.

Prijedlog pakistanskog premijera

Dodao je da će uskoro biti "u potpunosti obaviješten" o predloženom dvosedmičnom prekidu vatre pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa.

- Mogu vam reći da ga (Šarifa) dobro poznajem, on je svuda poštovan čovjek - izjavio je Tramp.

Šarif je ranije pozvao Trampa da pomjeri svoj rok za dogovor s Iranom za dvije sedmice i istovremeno zatražio od Teherana da tokom tog perioda otvori Ormuski moreuz, naglašavajući da tekući diplomatski napori obećavaju i da ih treba dovesti do kraja.

- Kako bi se diplomatija razvijala do kraja, iskreno molim predsjednika Trampa da produži rok za dvije sedmice - naveo je Šarif u objavi na mreži X.

Otvaranje Hormuza

On je takođe pozvao Teheran da otvori Hormuški moreuz tokom iste dvije sedmice "kao gest dobre volje".

Mediji su prenijeli da Iran pozitivno gleda na predlog Pakistana, dok je portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit izjavila da je Tramp upoznat s prijedlogom i da će uskoro dati svoj odgovor.

Ranije danas, Donald Tramp je Iranu zaprijetio da će "cijela (jedna) civilizacija večeras umrijeti", podsjećajući na rok koji je postavio Teheranu da odblokira Ormuski moreuz.

- Večeras će biti važan trenutak u svjetskoj istoriji. Cijela (jedna) civilizacija će umrijeti večeras i nikada se više neće vratiti. Ali, možda može da se dogodi i nešto revolucionarno i divno, ko zna - napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.