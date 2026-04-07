Džej Di Vens iz Budimpešte: SAD može nanijeti mnogo veću bol Iranu

Džej Di Vens (JD Vance), američki potpredsjednik, upozorio je u Budimpešti da Sjedinjene Američke Države imaju kapacitet nanijeti mnogo veću štetu Iranu ako pregovori ne uspiju prije isteka roka koji je postavio Donald Tramp (Trump).

Govoreći na skupu u čast mađarskog premijera Viktora Orbana, Vens je rekao: "Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je čovjek koji razumije polugu moći."

- Ako Iranci žele nanijeti određenu razinu boli, Sjedinjene Države imaju sposobnost nanijeti mnogo, mnogo veću bol. Predsjednik to ne želi učiniti. Ni ja to ne želim. Zato pregovaramo tako agresivno. Zato pregovaramo tako agresivno. Ali u konačnici, lopta je na strani Irana - poručio je Vens.