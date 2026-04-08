Eksplozije u Iranu nakon primirja: Jedna od njih u rafineriji Lavan

Iranska novinska agencija Mehr javila je da je došlo do eksplozije u rafineriji Lavan, ali za sada nema dodatnih informacija o uzroku niti o eventualnim posljedicama.

Prema prvim dostupnim podacima, eksplozija se dogodila jutros, a iz agencije navode da detalji još uvijek nisu poznati. Nije precizirano da li ima povrijeđenih niti kolika je materijalna šteta.

Agencija Mehr izvještava o eksplozijama i na iranskom otoku Siri.

Nakon vijesti o eksploziji u iranskoj rafineriji Lavan, novinska agencija Mehr objavila je da je u srijedu ujutro zabilježeno i nekoliko eksplozija na iranskom otoku Siri. Navodi se da uzrok ovih eksplozija trenutno nije poznat.

Nadležne službe nisu se zvanično oglasile, dok se očekuje više informacija u narednim satima.