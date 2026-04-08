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JAVLJAJU IRANSKI MEDIJI

Eksplozije u Iranu nakon primirja: Jedna od njih u rafineriji Lavan

Nadležne službe nisu se zvanično oglasile, dok se očekuje više informacija u narednim satima

Eksplozije u Iranu. X

M. P.

8.4.2026

Iranska novinska agencija Mehr javila je da je došlo do eksplozije u rafineriji Lavan, ali za sada nema dodatnih informacija o uzroku niti o eventualnim posljedicama.

Prema prvim dostupnim podacima, eksplozija se dogodila jutros, a iz agencije navode da detalji još uvijek nisu poznati. Nije precizirano da li ima povrijeđenih niti kolika je materijalna šteta.

Agencija Mehr izvještava o eksplozijama i na iranskom otoku Siri.

Nakon vijesti o eksploziji u iranskoj rafineriji Lavan, novinska agencija Mehr objavila je da je u srijedu ujutro zabilježeno i nekoliko eksplozija na iranskom otoku Siri. Navodi se da uzrok ovih eksplozija trenutno nije poznat.

Nadležne službe nisu se zvanično oglasile, dok se očekuje više informacija u narednim satima.

Podsjetimo, predsjednik SAD-a Donald Tramp objavio je da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli dogovor o dvosedmičnom primirju, uz posredovanje Pakistana i pod uslovom da Teheran osigura potpuno otvaranje Hormuškog moreuza.

Tramp je naveo da je Iran dostavio prijedlog od deset tačaka koji predstavlja osnovu za dalje pregovore, dodajući da su ključna pitanja već usaglašena te da bi primirje trebalo poslužiti za finalizaciju sporazuma.

Dogovor je postignut u posljednjim trenucima prije isteka roka koji je Vašington (Washington) postavio, čime je privremeno zaustavljen sukob između Irana te SAD-a i Izraela, započet krajem februara.

# IRAN
# PRIMIRJE
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