Foto / Kako izgleda izraelski grad Biršeba nakon snažnoh iranskog napada

Iran je jutros, samo nekoliko sati prije početka primirja, izveo jedan od najsnažnijih udara u sukobu s Izraelom.

Balističke rakete ispaljene su na južni izraelski grad Biršeba, gdje je prema izvještajima stradalo pet osoba. U nizu napada koji su trajali satima, pogođen je i stambeni objekat, u kojem su živote izgubile četiri osobe.

Sve žrtve nalazile su se u dvije sigurne sobe na šestom spratu zgrade, a jedna od iranskih raketa direktno je pogodila jednu od tih soba i u potpunosti je uništila.

U napadu je ranjeno više ljudi – među njima tri osobe su u kritičnom stanju, nekoliko je zadobilo umjerene povrede, dok je najmanje pet osoba lakše povrijeđeno. Rakete su prouzrokovale značajnu materijalnu štetu na objektima.

Dva sata nakon ovih udara, obje strane su potvrdile da su pristale na prekid vatre, a američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je službeno najavio kraj sukoba.