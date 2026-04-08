Netanjahu se oglasio nakon proglašenja primirja: Ovaj dogovor ne uključuje Liban

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahu (Netanyahua) objavio je saopćenje u kojem pozdravlja dogovor između SAD i Irana, ali naglašava da se primirje ne odnosi na Liban, uprkos tvrdnjama pakistanskih posrednika.

- Izrael podržava odluku predsjednika Trampa da na dvije sedmice obustavi napade na Iran, uz uvjet da Iran odmah otvori moreuze i prekine sve napade na SAD, Izrael i zemlje u regiji - stoji u saopćenju koje je objavljeno na engleskom jeziku.

- Izrael također podržava napore SAD da osigura da Iran više ne predstavlja nuklearnu, raketnu i terorističku prijetnju Americi, Izraelu, arapskim susjedima Irana i svijetu. Sjedinjene Države rekle su Izraelu da su posvećene postizanju tih ciljeva, koje dijele SAD, Izrael i regionalni saveznici Izraela, u nadolazećim pregovorima. Dvosedmično primirje ne uključuje Liban - nastavlja se u saopćenju.

Izraelski stav protivan je izjavi pakistanskog premijera Šeheba Šarifa, koji je sudjelovao u posredovanju između SAD i Irana te tvrdio da sporazum uključuje i Liban. Predsjednik SAD Donald Tramp u svojoj objavi nije spomenuo Liban.

Saopćenje Netanjahuova ureda prvi je komentar izraelskog premijera otkako je objavljeno primirje.

Uz rat protiv Irana koji vodi zajedno sa SAD, Izrael od početka marta provodi veliku vojnu kampanju na jugu Libana, usmjerenu na militante Hezbolaha koje podržava Iran. Libansko ministarstvo zdravstva izvijestilo je jučer da je od 2. marta u izraelskim napadima poginulo najmanje 1.530 ljudi, uključujući 130 djece.