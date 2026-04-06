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PANIKA U TEL AVIVU

Procurio tajni razgovor, Netanjahu preklinje Trampa da ne potpisuje mir

Ovaj razgovor dolazi u trenutku pojačanih vojnih i diplomatskih aktivnosti

Netanjahu i Tramp. AP

A. O.

6.4.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) razgovarao je u nedjelju telefonom s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump), pri čemu je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog mogućeg uvođenja prekida vatre u ovom trenutku, prenosi izraelski novinar Barak Ravid, pozivajući se na visoke izraelske zvaničnike.

Prema izvorima bliskim izraelskom vrhu, Netanjahu je direktno apelovao na Trampa da ne žuri s postizanjem dogovora o primirju, upozoravajući da bi takav potez mogao nositi značajne sigurnosne rizike. Smatra da bi pauza u vojnim operacijama dala prostor Iranu i njegovim saveznicima da se reorganizuju, čime bi se smanjio dosadašnji pritisak.

Iako je Tramp ostavio mogućnost za diplomatsko rješenje, njegovi uslovi prema Iranu ostaju vrlo strogi. Kako navodi Ravid, Tramp je poručio Netanjahuu da je prekid vatre moguć samo ukoliko Iran prihvati sve američke zahtjeve.

Među ključnim zahtjevima ističu se:

potpuna predaja svih zaliha obogaćenog uranijuma Sjedinjenim Američkim Državama

trajno odustajanje od obogaćivanja uranijuma, čime bi se faktički ukinuo iranski nuklearni program

Ovaj razgovor dolazi u trenutku pojačanih vojnih i diplomatskih aktivnosti, dok administracija Sjedinjenih Američkih Država nastoji kroz politiku „maksimalnog pritiska“ primorati Teheran na ustupke.

Izraelski zvaničnici navode da, uprkos Trampovoj želji za brzim okončanjem sukoba, on ne odustaje od zahtjeva da Iran ostane bez nuklearnih kapaciteta, što donekle umiruje vlasti u Tel Avivu koje strahuju od kompromisnih rješenja.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# SAD
# DONALD TRUMP
# BARAK RAVID
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