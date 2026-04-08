Tri sata prije Trampove objave, uloženo je gotovo milijardu dolara

Ulagači su uložili približno 950 milijuna dolara na pad cijena nafte samo nekoliko sati prije nego što su Sjedinjene Američke Države i Iran objavili dvosedmično primirje, prenosi Reuters. To je najnovija u nizu velikih oklada na smjer kretanja cijena nafte koja je stigla neposredno prije objave američkog predsjednika Donalda Trampa.

Reuters navodi da su u utorak ulagači prodali ukupno 8600 lotova terminskih ugovora za Brent i američku sirovu naftu u 19:45 (GMT). Tri sata kasnije, Tramp je svoju retoriku o uništenju cijele civilizacije zamijenio porukom o "ostvarenju svih vojnih ciljeva" te otkrio da je s Iranom sklopio dvotjedno primirje.

Nakon njegove objave, cijena sirove nafte na početku službenog trgovanja pala je za oko 15 posto, na ispod 100 dolara po barelu.

Iako velike oklade na rast ili pad cijena nafte nisu neuobičajene jer trgovci takve instrumente koriste za hedging, odnosno postupak kojim se nastoji smanjiti rizik gubitka zbog fluktuacija cijene na tržištu, ovako veliki paketi transakcija rijetko se provode, ističe Reuters.

Trgovci obično koriste raspršene naloge na nekoliko burzi i angažiraju brokere koji primjenjuju algoritamsko trgovanje tijekom više sati, kako bi izvršili naloge bez značajnijeg utjecaja na tržišnu cijenu. Veliki nalozi rijetko se izvršavaju i izvan službenog vremena trgovanja, koje traje od ponedjeljka do petka do 18:30 (GMT).

Slična situacija, podsjeća Reuters, dogodila se 23. ožujka, kada su ulagači prodali futures ugovore na naftu vrijedne 500 milijuna dolara samo 15 minuta prije Trumpove objave da će odgoditi napade na iransku energetsku infrastrukturu. Ta je vijest šokirala tržišta i izazvala pad cijene sirove nafte od 15%.