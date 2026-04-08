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NIJE DIO SPORAZUMA

Bijela kuća: Liban nije uključen u primirje

Tramp i administracija potvrđuju da trenutni sporazum ne uključuje libansku krizu

Kerolajn Levit. AP

B. A.

8.4.2026

Bijela kuća je istakla da Liban nije dio aktuelnog sporazuma o primirju, ponovivši stav američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump).

Glasnogovornica Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) izjavila je da Liban "nije uključen u primirje" te da je ta informacija prenesena svim relevantnim stranama.

Na pitanje da li Tramp planira proširenje primirja na Liban, Levit je navela da će se o tome tek razgovarati, ali da zemlja "trenutno nije dio sporazuma".

Levit se u svojim izjavama pozvala i na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu), koji je naglasio da Izrael i dalje ima ciljeve koje želi ostvariti dok IDF nastavlja bombardovanje južnog Libana i Bejruta.

Na dodatno pitanje da li izraelski napadi potkopavaju primirje, glasnogovornica je uputila na Netanjahuove riječi, bez dodatnih komentara.

# KAROLINE LEAVITT
# DONALD TRUMP
# PREGOVORI
# LIBAN
# BIJELA KUĆA
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