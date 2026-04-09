Der Spiegel: Tramp Evropi dao ultimatum oko Hormuškog moreuza

Sjedinjene Američke Države pojačavaju pritisak na evropske saveznike da se vojno uključe u području Hormuškog moreuza. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute obavijestio je evropske vlade da predsjednik SAD-a Donald Tramp u narednim danima očekuje konkretna obećanja o slanju ratnih brodova ili drugih vojnih kapaciteta.

Kako prenosi Der Spiegel, politička obećanja, kakva su davana od početka sukoba, više nisu dovoljna.

Više evropskih diplomata, koji su informisani nakon sastanka generalnog sekretara NATO-a s Trampom, ovaj zahtjev opisuju kao svojevrsni ultimatum. Berlin je prethodnih dana signalizirao načelnu spremnost za zajedničku misiju, ali njemačka vlada postavlja određene uslove, uključujući snažan mandat Ujedinjenih nacija te trajno primirje ili dogovoreni prekid vatre.

Pritisci na saveznike

Osim zahtjeva vezanih za Hormuški moreuz, Tramp vrši dodatni pritisak na partnere unutar NATO-a i drugim mjerama. Prema navodima američkih medija, sastavlja se lista evropskih članica Saveza koje su podržale rat protiv Irana, kao i onih koje su mu se usprotivile.

Navodno Tramp planira povlačenje američkih trupa iz zemalja koje se ocijene kao nekooperativne.

U fokusu se, prema tim izvještajima, nalazi Španija, čija je vlada uskratila američkim zračnim snagama pravo preleta za borbene avione i zračne tankere.

Njemačka pod kritikama

S druge strane, Njemačka nije uvela ograničenja Sjedinjenim Američkim Državama za korištenje velikih vojnih baza na svojoj teritoriji. Ipak, Tramp je i njemačku vladu označio kao protivnika rata, prije svega zbog izjave da vojna kampanja "nije naš rat".

Iako je autor te izjave ministar odbrane Boris Pistorijus, u Bijeloj kući ona je odmah pripisana kancelaru Fridrihu Mercu, koji se inače izražava znatno opreznije i diplomatski.