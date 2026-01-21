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GOVOR U DAVOSU

Šef NATO-a poručio Evropi: Možete biti sretni što je Tramp tu

Poručio je da je dobro što je Donald Tramp ponovno izabran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država

Mark Rute. AP

M. Až.

21.1.2026

Šef NATO-a, Mark Rute, poručio je da je dobro što je Donald Tramp ponovno izabran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, jer saveznici u NATO-u bez njega ne bi povećali izdvajanja za odbranu.

- Trenutno nisam popularan među vama jer branim Donalda Trampa, ali doista vjerujem da možete biti sretni što je on tu jer nas je natjerao u Evropi da se pokrenemo, da se suočimo s posljedicama i preuzmemo veću brigu o vlastitoj odbrani - rekao je Rute na panel-raspravi pod nazivom "Može li se Europa odbraniti?" na Svjetskom ekonomskom forumu.

Prema Ruteu, velike evropske ekonomije, uključujući Španiju, Italiju i Francusku, nikada ne bi pristale izdvajati dva posto BDP-a za odbranu da Tramp ponovno nije postao predsjednik SAD-a.

- Nema šanse, bez Donalda Trampa se to nikada ne bi dogodilo. Sada su svi na dva posto. Apsolutno sam uvjeren da bez Donalda Trampa ne biste donijeli te odluke, a one su ključne, osobito za evropsku i kanadsku stranu NATO-a, kako bi u svijetu nakon Hladnog rata napokon sazreli - naglasio je Rute.

Ruteova vlastita zemlja, Nizozemska, koju je vodio kao premijer 14 godina, od 2010. do 2024., bila je suočena s kritikama da je tokom njegovog mandata nedovoljno izdvajala za odbranu.

Ruska invazija na Ukrajinu punog razmjera 2022. godine prisilila je evropske zemlje da značajno povećaju odbrambenu potrošnju, ali i da se pripreme na moguće smanjenje američke vojne prisutnosti na kontinentu, dok Tramp mijenja vojne prioritete SAD-a.

- Amerikanci i dalje imaju više od 80.000 vojnika u Evropi, uključujući Poljsku i Njemačku, i snažno su uključeni u evropsku odbranu. I da, moraju se više okretati Aziji. Stoga je potpuno logično da od nas, Evrope, očekuju da s vremenom preuzmemo veći teret - nastavio je Rute, dodajući da je nuklearni kišobran krajnje jamstvo sigurnosti.

Saveznici u NATO-u prošlog ljeta postigli su dogovor o novom cilju odbrambene potrošnje od pet posto BDP-a do 2035. godine.

# NATO
# EVROPA
# MARK RUTTE
# SAD
# DONALD TRUMP
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