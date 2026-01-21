Šef NATO-a poručio Evropi: Možete biti sretni što je Tramp tu

Šef NATO-a, Mark Rute, poručio je da je dobro što je Donald Tramp ponovno izabran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, jer saveznici u NATO-u bez njega ne bi povećali izdvajanja za odbranu.

- Trenutno nisam popularan među vama jer branim Donalda Trampa, ali doista vjerujem da možete biti sretni što je on tu jer nas je natjerao u Evropi da se pokrenemo, da se suočimo s posljedicama i preuzmemo veću brigu o vlastitoj odbrani - rekao je Rute na panel-raspravi pod nazivom "Može li se Europa odbraniti?" na Svjetskom ekonomskom forumu.

Prema Ruteu, velike evropske ekonomije, uključujući Španiju, Italiju i Francusku, nikada ne bi pristale izdvajati dva posto BDP-a za odbranu da Tramp ponovno nije postao predsjednik SAD-a.

- Nema šanse, bez Donalda Trampa se to nikada ne bi dogodilo. Sada su svi na dva posto. Apsolutno sam uvjeren da bez Donalda Trampa ne biste donijeli te odluke, a one su ključne, osobito za evropsku i kanadsku stranu NATO-a, kako bi u svijetu nakon Hladnog rata napokon sazreli - naglasio je Rute.

Ruteova vlastita zemlja, Nizozemska, koju je vodio kao premijer 14 godina, od 2010. do 2024., bila je suočena s kritikama da je tokom njegovog mandata nedovoljno izdvajala za odbranu.

Ruska invazija na Ukrajinu punog razmjera 2022. godine prisilila je evropske zemlje da značajno povećaju odbrambenu potrošnju, ali i da se pripreme na moguće smanjenje američke vojne prisutnosti na kontinentu, dok Tramp mijenja vojne prioritete SAD-a.

- Amerikanci i dalje imaju više od 80.000 vojnika u Evropi, uključujući Poljsku i Njemačku, i snažno su uključeni u evropsku odbranu. I da, moraju se više okretati Aziji. Stoga je potpuno logično da od nas, Evrope, očekuju da s vremenom preuzmemo veći teret - nastavio je Rute, dodajući da je nuklearni kišobran krajnje jamstvo sigurnosti.

Saveznici u NATO-u prošlog ljeta postigli su dogovor o novom cilju odbrambene potrošnje od pet posto BDP-a do 2035. godine.