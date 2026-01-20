Tramp objavio privatne poruke koje mu je poslao Rute: "Posvećen sam pronalasku rješenja za Grenland"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) objavio je na svojoj platformi Truth Social snimak poruke za koju tvrdi da ju je uputio generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Mark Rutte), a u kojoj se, kako je navedeno, pohvalno govori o Trampovim potezima i izražava posvećenost pronalasku rješenja za Grenland.

Nekoliko sati ranije, Tramp je u posebnoj objavi naveo da je imao „vrlo dobar telefonski razgovor“ s Ruteom o Grenlandu te da su se složili oko održavanja sastanka s „različitim stranama“ na marginama foruma u Davosu u Švicarskoj.

U poruci koju je Tramp podijelio stoji:

- Gospodine predsjedniče dragi Donalde, ono što ste danas postigli u Siriji je nevjerovatno. Iskoristit ću svoje medijske nastupe u Davosu da istaknem vaš rad tamo, u Gazi i u Ukrajini. Posvećen sam pronalasku rješenja za Grenland. Jedva čekam da vas vidim. Vaš, Mark.“

Uz snimak ekrana poruke Tramp je dodao i komentar: „Hvala Marku Ruteu, generalnom sekretaru NATO-a!“.

Američka televizijska mreža CNN navodi da ne može nezavisno potvrditi autentičnost ove poruke te da se tim povodom obratila Pres službi NATO-a za komentar.