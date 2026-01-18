Tramp tvrdi da je korištenje autopena u Bajdenovoj administraciji bilo potpuno ilegalno, najavio hapšenje

- Svi pitaju za Autopen? Ono što je učinjeno je potpuno ilegalno, a sve potpisano na taj način je 'bez daljnje snage ili učinka.' Osoba koja je 'rukovala' Autopenom nije imala pojma je li Biden odobrio ono što je radila. Nije bilo PISMENE NAREDBE, i to je bio apsolutno ilegalan čin koji su počinili radikalni ljevičarski pobunjenici koji su ilegalno vodili Bidenovu administraciju.

U objavi, koju je potpisao sa „PREDSJEDNIK DONALD J. TRUMP“, Tramp je naveo sljedeće:

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social (Truth Social) poruku u kojoj je upotrebu autopena tokom administracije Džoa Bajdena (Joe Biden) ocijenio kao „potpuno ilegalnu“.

Svaki od njih treba biti uhapšen zbog onoga što su učinili našoj Zemlji. Oni nisu osvojili Predsjedništvo, ali, kad razmislite, nije ni Joe Biden. Cijela stvar je bila NAMJEŠTENA. Mora postojati cijena koju treba platiti, i to mora biti VELIKA!"

U svojoj poruci Tramp tvrdi da su dokumenti potpisivani bez zakonitog ovlaštenja te da osoba koja je koristila autopen nije imala potvrdu da je Bajden dao saglasnost. Posebno naglašava da nije postojala pisana naredba, što, prema njegovim riječima, čitav postupak čini nezakonitim.

On dalje optužuje, kako navodi, radikalne ljevičarske strukture da su na nelegalan način upravljale Bajdenovom administracijom, te poziva na krivičnu odgovornost svih uključenih. Tramp u objavi dovodi u pitanje i legitimitet osvajanja predsjedničke funkcije, tvrdeći da je cijeli proces bio namješten i da za takve postupke mora postojati ozbiljna kazna.