Rute upozorio Evropu: Tramp traži konkretna obećanja

Glavni tajnik NATO-a Mark Rute je obavijestio nekoliko evropskih država da američki predsjednik Donald Tramp u narednih nekoliko dana traži konkretna obećanja vezana za pomoć u osiguravanju Hormuškog moreuza, reklo je troje europskih diplomata za Reuters u četvrtak.

Rute se u srijedu sastao s Trampom u Vašingtonu, usred napetosti unutar saveza izazvanih ratom u Iranu.

- Glavni tajnik je u kontaktu sa saveznicima o svojim raspravama u Vašingtonu - kazala je glasnogovornica NATO-a Alison Hart.

- Jasno je da Sjedinjene Američke Države očekuju konkretna obećanja i djelovanje kako bi se osigurala sloboda plovidbe u Hormuškom moreuzu - dodala je.

Pritisak na NATO

Američki predsjednik je proteklih sedmica više puta NATO nazivao "tigrom od papira" i prijetio povlačenjem iz 32-članog transatlantskog saveza, tvrdeći da evropski saveznici koriste američka sigurnosna jamstva, a nisu dovoljno podržali američko-izraelsku kampanju u Iranu.

- Primamo na znanje frustraciju u Vašingtonu, ali nisu se konzultirali sa saveznicima ni prije ni poslije započinjanja ovog rata - kazao je jedan od diplomata.

- NATO kao takav ne bi igrao ulogu u ratu protiv Irana, ali saveznici žele pomoći u traženju dugoročnih rješenja za Hormuški moreuz. To bi moglo biti korisno dok traju pregovori s Iranom - dodao je diplomat.

Iako je Tramp u utorak rekao da će napadi na Iran biti zaustavljeni u sklopu dvosedmičnog primirja, posljedice sukoba su pogoršale odnose. Tramp je na društvenoj mreži Truth Social napisao da "NATO nije bio tu kada smo ih trebali, niti će biti ako ćemo ih ponovo trebati".

Nizozemac Rute, kojeg u Evropi zovu "Šaptač Trampu", rekao je za CNN da je Tramp "očito razočaran mnogim saveznicima u NATO-u", ali da ga razumije. Viši evropski zvaničnik je naglasio da je "zajednica NATO-a sada više zabrinuta nego samouvjerena" te da "sastanak nije odagnao tu zabrinutost".

Diplomatski plan

Velika Britanija vodi grupu od 40 zemalja koje traže vojni i diplomatski plan za ponovno otvaranje i zaštitu Hormuškog tjesnaca, dok Francuski predsjednik Emanuel Makron tvrdi da oko 15 država planira pomoći u pokretanju prometa u moreuzu.

Francuski ministar vanjskih poslova Žan-Noel Baro je rekao da Hormuški moreuz vjerojatno neće biti potpuno otvoren dok se ne postigne dugotrajan sporazum između SAD-a i Irana, a Italija i Britanija smatraju neprihvatljivom iransku poziciju koja uključuje naknadu za prolaz.

- Znamo za hitnost na američkoj strani i znamo da se Rutte pokušava pozicionirati na način koji bi bio od pomoći u tom razgovoru. Spremni smo dati odgovarajuće izjave, a čak i poduzeti odgovarajuće korake u budućnosti. No, problem nije zadovoljiti SAD, već imati spremne odgovarajuće uvjete- zaključio je diplomat.