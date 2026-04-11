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NE ODUSTAJE OD RUSA

Orban: EU mora priznati da Evropi trebaju ruski energenti

On je napomenuo da Rusi trenutno zarađuju mnogo novca jer mogu da prodaju svoje sirovine svima osim Evropi

AP

D. H.

11.4.2026

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je da Evropska unija mora priznati da je izgubila i da ne može bez ruskih energetskih resursa.

"Brisel je izgubio bitku. Oni moraju da shvate da Evropi trebaju ruske sirovine. Također moraju da shvate da EU nije u stanju da izoluje Rusiju od globalne ekonomije", rekao je Orban.

On je napomenuo da Rusi trenutno zarađuju mnogo novca jer mogu da prodaju svoje sirovine svima osim Evropi.

Mađarski premijer je pozvao Evropu da "ponovo trguje s Rusima" nakon mirovnog sporazuma u ​​Ukrajini.

Orban je ranije rekao da Evropa neće preživjeti bez ruske nafte, sada kada se nazire globalna nestašica goriva.

# VIKTOR ORBAN
# MAĐARSKA
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