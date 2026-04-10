Evropska komisija pod pritiskom zbog izbora u Mađarskoj

Evropska komisija nalazi se pod pritiskom da što prije provjeri jesu li nadolazeći izbori u Mađarskoj dovedeni u pitanje zbog mogućih ruskih utjecaja, zastrašivanja novinara te pritisaka na birače koje, kako se tvrdi, vrši vladajuća stranka Fidesz.

Tri dana prije parlamentarnih izbora, koji bi mogli okončati 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana, grupa zastupnika Evropskog parlamenta uputila je pismo predsjednici Komisije Ursuli fon der Lajen (von der Leyen) i komesaru za vladavinu prava Majklu Mekgretu (Michaelu McGrathu).

U njemu traže procjenu "prije i odmah nakon" glasanja o tome da li su uvjeti za slobodnu i fer konkurenciju narušeni dezinformacijama, zloupotrebom državnih resursa, zastrašivanjem novinara i nezakonitim pritiscima na opoziciju, piše The Guardian.

Apel je uslijedio nakon što je Komisija zatražila objašnjenje od Budimpešte zbog procurjelog snimka koji pokazuje da je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto (Péter Szijjártó) tajno pomagao svom ruskom kolegi Sergeju Lavrovu.

Zastupnici EP su se pozvali na izvještaj nezavisnog medija VSquare da je Kremlj poslao tim za manipulaciju izborima u Mađarskoj, pod vodstvom Sergeja Kirijenka, zamjenika šefa kabineta Vladimira Putina.

Novinar Sazbolks Panji (Szabolcs Panyi), autor izvještaja, optužen je od mađarskih vlasti za špijunažu i bio meta "državnog zastrašivanja bez presedana".

Glasnogovornica Komisije Paula Pinjo (Pinho) izjavila je da snimak otvara "alarmantnu mogućnost da država članica koordinira s Rusijom, aktivno radeći protiv sigurnosti i interesa EU".

Francuski ministar vanjskih poslova Žan Noel Barot (Jean-Noël Barrot) ocijenio je da slučaj predstavlja ozbiljno narušavanje evropske solidarnosti, dok je poljski premijer Donald Tusk izjavio da je snimak "krajnje šokantan".

Nizozemska zastupnica Tineke Strik upozorila je da je Komisija previše oklijevala u odnosu prema Budimpešti, naglasivši da nije riječ o "normalnoj demokratskoj situaciji".