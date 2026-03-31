Mađarski šef diplomatije umanjuje skandal s Lavrovom: "Rekao sam šta govorim i javno"

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto (Péter Szijjártó) priznao je da je razgovarao s ruskim zvaničnicima u trenutku dok su ministri Evropske unije razmatrali nove ekonomske mjere protiv Moskve.

Prema istrazi objavljenoj u utorak, koju potpisuje konzorcij u kojem su VSquare i The Insider, Budimpešta je pokušala ukloniti sankcije pojedinim bogatim ruskim biznismenima te se protivila dodatnim mjerama usmjerenim na rusku "flotu iz sjene" tankera za naftu.

Transkript razgovora

Istraga se poziva na transkripte razgovora između Sijarta (Péter Szijjártó), ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova (Sergey Lavrov) i zamjenika ministra energetike Pavela Sorokina.

Međutim, Sijarto, koji funkciju šefa diplomatije u vladi premijera Viktora Orbana obavlja od 2014. godine, umanjio je značaj optužbi i ustvrdio da mu je telefon prisluškivan.

Objasnio je da redovno koordinira s ministrima vanjskih poslova iz zemalja koje nisu članice Evropske unije kada je riječ o pitanjima sankcija.

- Odličan posao! Dokazali su da javno govorim isto što i na telefonu - poručio je, osvrćući se na rad istraživačkih novinara, dodajući da je odavno poznato da strane obavještajne službe presreću njegove razgovore.

- Već četiri godine govorimo da je politika sankcija neuspješna i da nanosi više štete Evropskoj uniji nego Rusiji. Mađarska nikada neće pristati na sankcionisanje pojedinaca ili kompanija koji su važni za našu energetsku sigurnost ili za postizanje mira - rekao je Sijarto.

"Uobičajena praksa"

Međunarodni glasnogovornik Mađarske Zoltan Kovač (Zoltán Kóvacs) izjavio je za Politico da su kontakti ministra vanjskih poslova s Lavrovom uobičajena diplomatska praksa te da nisu razmjenjivane osjetljive informacije.

- On zapravo ne govori o elementima koji ne pripadaju Rusima; oni razgovaraju o pitanjima javnih politika koja se tiču Evropske unije - rekao je Kovač.

Dodao je da Sijarto pokušava igrati ulogu posrednika između Evrope i Rusije, objašnjavajući razloge donošenja određenih odluka.

Glasnogovornik je tvrdnje da je Mađarska dijelila povjerljive informacije s Rusijom odbacio kao potpuno neosnovane, naglasivši da za to ne postoje dokazi.

Dana 24. marta, Sijarto je također priznao da je bio u kontaktu s Rusijom, Izraelom, Srbijom, Turskom i drugim partnerima prije i nakon sastanaka ministara vanjskih poslova Evropske unije, ističući da je riječ o uobičajenoj diplomatskoj praksi.

Zabrinjavajuća otkrića

Evropska komisija tada je saopćila da su ova otkrića izuzetno zabrinjavajuća i zatražila dodatna pojašnjenja. Poljski premijer Donald Tusk rekao je da ga takvi izvještaji nisu iznenadili te da je oprezan prilikom dijeljenja informacija na sastancima s Orbanom, govoreći samo kada je to nužno.

Evropska unija u međuvremenu je počela ograničavati protok povjerljivih informacija prema Mađarskoj, a lideri sve češće održavaju sastanke u manjim grupama na marginama samita kako bi razgovarali o osjetljivim temama.