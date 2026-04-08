Politico: Mađarska i Rusija sklopile plan od 12 tačaka, objavljeni detalji

Mađarska vlada potpisala je s Rusijom sporazum o proširenju privrednih, trgovinskih, energetskih i kulturnih veza, otkrivaju dokumenti ruske vlade do kojih je došao Politico. Ti dokumenti jasno pokazuju koliko se Budimpešta i Moskva namjeravaju zbližiti, piše Politico.

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto (Szijjártó) i ruski ministar zdravstva Mihail Muraško potpisali su plan od 12 tačaka koji definira područja saradnje nakon sastanka u Moskvi u decembru prošle godine. Tekst, koji dosad nije bio objavljen, detaljno opisuje do koje bi se mjere dvije vlade uskladile u raznolikim područjima, od nuklearnog goriva do obrazovanja i sporta.

Sastanak u Moskvi

Dok se Orban hvali svojim bliskim vezama s Kremljem, njegov izborni suparnik Peter Magjar (Magyar) tvrdi da je to njegova slaba tačka, optužujući vladu za "otvorenu izdaju" zbog odnosa s Moskvom.

Sastanak u Moskvi u decembru bio je 16. sjednica Rusko-mađarske međuvladine komisije za privrednu saradnju, koja je prema ruskim državnim medijima osnovana 2005. godine. Komisija se od tada sastajala otprilike jednom godišnje, naizmjence u Rusiji i Mađarskoj, uz pauzu između 14. sastanka u novembru 2021. i 15. u septemrbu 2024. godine. Rusija je potpunu invaziju na Ukrajinu pokrenula 24. februara 2022.

Prema jednom od dokumenata, Rusija i Mađarska su na sastanku u Moskvi 9. decembra 2025. "razmotrile aktualna pitanja bilateralne trgovinske i privredne saradnje, zajedničke aktivnosti u energetskom sektoru, industriji, zdravstvu, poljoprivredi, građevinarstvu i drugim područjima od zajedničkog interesa, kao i u kulturnoj i humanitarnoj sferi". Također su istaknule važnost "razvoja dugoročnih, obostrano korisnih veza između dviju zemalja".

Na pitanje o sadržaju dokumenata i posljedicama za politički smjer Mađarske, Sirajto je kratko odgovorio: "Mađarsku u bilateralnoj suradnji vodi nacionalni interes, a ne bilo kakav pritisak da se povinuje izrazito pristranim liberalnim medijima. Samo nastavite sa svojim pristranim radom!". Rusko ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo na upit za komentar.

Nafta, plin i nuklearna energija

Politico je kontaktirao neovisne stručnjake upoznate s načinom rada Moskve, ali nije mogao neovisno provjeriti dokumente, koji sadrže i upute ruskim vladinim odjelima o provedbi novih obveza.

Među dogovorenim tačkama, prema dokumentima, nalazi se i obaveza "preokretanja negativnog trenda u bilateralnoj trgovini" nakon što je robna razmjena pala zbog sankcija EU-a protiv Rusije. Sporazum također otvara vrata ruskim kompanijama za pokretanje novih projekata u području električne energije i vodika u Mađarskoj te za tješnju saradnju u vezi s naftom, plinom i nuklearnim gorivom.

Budimpešta se složila istražiti mogućnost jačanja nastave ruskog jezika u zemlji uvozom nastavnika iz Rusije, kao i poticanje uzajamnog priznavanja kvalifikacija te otvaranje programa razmjene za postdiplomske studente.

Prema uvjetima sporazuma, mađarska vlada podržala je programe razmjene u raznim područjima, od sporta do cirkuske umjetnosti, iako se Moskvu opetovano optužuje da koristi kulturne događaje za širenje svojih narativa o ratu u Ukrajini i davanje legitimiteta režimu. Obje strane podržale su ideju akcijskog plana za zajedničku saradnju u sportu za period 2026.-2027.

Najteži ispit za Orbana

U jednom od dokumenata navodi se da tješnje veze s Rusijom ne smiju biti "u suprotnosti s obavezama Mađarske koje proizlaze iz njezina članstva u Evropskoj uniji".

Mađarski premijer dosljedno se protivio naporima EU-a da postroži sankcije Rusiji i pruži materijalnu pomoć Ukrajini. Bloomberg je u utorak izvijestio da je Orban u telefonskom razgovoru u oktobru 2025. ruskom čelniku Vladimiru Putinu rekao kako će mu pomoći "na svaki mogući način" te da će Mađarska biti "miš" moskovskom "lavu".

Orban se na nedjeljnim parlamentarnim izborima suočava s najtežim ispitom u svojoj 16-godišnjoj vladavini, a njegova populistička stranka Fidesz u anketama zaostaje za opozicionom strankom desnog centra Tisza. Svoje prijateljske odnose s Moskvom pokušao je predstaviti kao prednost, optužujući glavnog suparnika Magjara da planira uvući Mađarsku u rat u Ukrajini i ugroziti joj pristup ruskim fosilnim gorivima.

Mađarsku predizbornu kampanju obilježio je niz strateških curenja informacija, kibernetički nadzor te optužbe za špijunažu i diplomatske prozivke. Glasanje počinje u nedjelju.