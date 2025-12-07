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POVRATAK RUSIJE NEMINOVAN

Evropa se priprema za "vrijeme nakon rata": Prve delegacije već putuju u Moskvu, Tramp presudan faktor

Ne smijemo miješati pitanje pravedne borbe Ukrajinaca, sigurnosne aspekte i sve ostalo, ali brojke su jasne, rekao je Fijala

Donald Tramp. AP Photo/Evan Vucci

A. O.

7.12.2025

Delegacija mađarskih privrednika u narednim danima putuje u Rusiju, gdje će voditi razgovore o ekonomskoj saradnji, saopćio je danas mađarski premijer Viktor Orban na sastanku održanom sa svojim pristalicama.

Kako je naveo Orban, planirana posjeta dio je šire strategije pripreme za vrijeme koje će, po njegovim riječima, nastupiti nakon završetka ruskog rata protiv Ukrajine i mogućeg ukidanja zapadnih sankcija Rusiji, prenijela je agencija AFP.

- Moramo unaprijed sagledavati razvoj događaja. Ako nam, Božijom pomoći, rat završi bez našeg uplitanja i ako američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) uspije ponovo uključiti Rusiju u globalnu ekonomiju, naći ćemo se u potpuno izmijenjenim ekonomskim okolnostima - kazao je Orban na skupu u sportskoj dvorani u Kečkemetu (Kecskemét) u centralnoj Mađarskoj. Na događaj je stiglo oko hiljadu ljudi.

AFP naglašava da je Orban jedan od rijetkih evropskih lidera koji njeguje bliske odnose i s američkim predsjednikom Donaldom Trampom i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Agencija također podsjeća da su, prema pisanju mađarskih medija, Orban i Tramp početkom novembra u Vašingtonu (Washington) navodno razgovarali o mogućnosti da mađarska naftna kompanija MOL preuzme rafinerije i benzinske pumpe u Evropi koje trenutno posjeduju ruske firme Lukoil i Gazprom, a koje su pod američkim sankcijama.

Krajem novembra Orban je tokom posjete Moskvi obećao Putinu da će Mađarska i dalje uvoziti energente iz Rusije, uprkos tome što dugogodišnja energetska zavisnost Budimpešte od Moskve predstavlja ozbiljan izazov za Evropsku uniju.

Za razliku od brojnih evropskih država, Orban nije radio na diversifikaciji izvora energije ni nakon ruskog napada na Ukrajinu u februaru 2022. Uz to, najavio je i da će pred Sudom EU osporiti odluku o zabrani uvoza ruskog plina od 2027. godine, koju je podržala većina članica EU.

Prema navodima austrijske agencije APA (Austria Press Agency), Orban je ponovo upozorio na opasnost od šireg sukoba između Evrope i Rusije, ali je istakao i da vjeruje kako je rat moguće izbjeći – pod uslovom da njegova vlada ostane na vlasti nakon narednih izbora.

U istom gradu danas je skup održao i opozicioni lider Peter Mađar (Péter Magyar). On je kritikovao Orbana tvrdeći da novcem poreskih obveznika finansira „putujući cirkus“, umjesto da pomaže najsiromašnijim građanima.

Mađar je izjavio da se Mađarska pod Orbanovom vlašću pretvorila u „najsiromašniju i najkorumpiraniju državu Evropske unije“. Samo 18 dana prije izbora poručio je da je njegova stranka spremna preuzeti odgovornost za državu. 

- Mađarska historija ne ispisuje se u Briselu, Moskvi ili Vašingtonu, nego ovdje – na mađarskim ulicama - naglasio je.

Na Orbanovom skupu govorio je i njegov savjetnik Balaž Orban (Balázs Orbán), ponovivši da je „samo Viktor Orban sposoban spasiti Mađarsku“. Kao upozorenje naveo je primjer Češke, za koju tvrdi da je „potrošila ekvivalent nekoliko hiljada milijardi forinti na rat, jer su njeni lideri interese češkog naroda podredili ratu“.

Češki premijer u ostavci Petr Fijala (Petr Fiala) (ODS) krajem novembra iznio je podatke prema kojima su ukupni do sada ostvareni izdaci Češke za pomoć Ukrajini – od početka ruske invazije – iznosili 91,3 milijarde kruna. Prihodi države, kako je naveo, premašuju te izdatke za 12,7 milijardi: od poreza, socijalnih i zdravstvenih doprinosa uprihodovano je 79 milijardi, a kompenzacije za vojnu pomoć iznosile su 25 milijardi.

- Češka sigurno ne trpi gubitke zbog pomoći Ukrajini, naprotiv. Naravno, to nije najvažniji dio priče. Ne smijemo miješati pitanje pravedne borbe Ukrajinaca, sigurnosne aspekte i sve ostalo, ali brojke su jasne - rekao je Fijala.

Zahvalio se svima koji su od početka ruske agresije 2022. godine učestvovali u pružanju pomoći Ukrajini.

# VIKTOR ORBAN
# MAĐARSKA
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# WASHINGTON
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