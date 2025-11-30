Orban predlaže podjelu Ukrajine: "Vrijeme je da napustimo iluzije i suočimo se sa istinom"

- Rusi kažu da smo mi, Zapad, naoružali Ukrajinu, de facto integrisali je u NATO i namjeravamo da je učinimo i de jure članicom NATO-a. Tvrde da je time poremećen balans snaga. Međutim, stav Zapada je da Rusija nije prihvatila ravnotežu uspostavljenu nakon širenja NATO-a, da želi okupirati Ukrajinu i ukloniti njen status tampon zone – i da će odatle preduzeti dalje korake kako bi pripremila napad na teritoriju NATO-a - rekao je Orban u intervjuu za njemački Velt.

On je naveo da je Zapad naoružao Ukrajinu, praktično je integrisao u strukture NATO-a i namjerava da je učini i de jure članicom Alijanse.

Mađarski premijer Viktor Orban danas je izjavio da bi poslijeratni poredak trebao uključivati transformaciju Ukrajine u tampon državu između NATO-a i Rusije.

Zbog toga, istakao je mađarski premijer, potrebno je napustiti kurs ka punoj integraciji Ukrajine u NATO i vratiti predratni geopolitički status zemlje, odnosno njenu ulogu tampon države.

Prema njegovim riječima, dugoročni poredak treba da se zasniva na principu da će Ukrajina ponovo postojati kao tampon država, a teritorija koju je okupirala Rusija ostaće van ovog sistema

- Rusija zadržava teritoriju koja će biti dogovorena na međunarodnoj mirovnoj konferenciji, a sve zapadno od ove linije – do istočne granice NATO-a – činit će teritoriju ukrajinske države, koja će ponovo postojati kao tampon država. NATO i Rusija se slažu oko opsega i opremljenosti ograničenih Oružanih snaga Ukrajine u tampon zoni, a obe strane daju garancije da niko neće potčiniti ovu tampon državu svojoj kontroli - istakao je Orban.

On je dodao da se treba osloniti na zajednički rusko-američki plan od 28 tačaka kao osnovu za ove promjene.

- Vrijeme je da napustimo iluzije i suočimo se sa istinom. Trezvena realnost izložena je u američkom mirovnom planu od 28 tačaka - poručio je Orban.

Mađarski premijer je također naglasio potrebu za evropsko-ruskim pregovorima na visokom nivou u kratkom roku, dok bi se u srednjem roku ruski resursi trebali ponovno integrisati u evropsku ekonomiju.

Orban je u petak razgovarao s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi o snabdijevanju Mađarske naftom i gasom, kao i o mirnim naporima za okončanje rusko-ukrajinskog rata.