Merc potvrdio: Orban je putovao u Moskvu bez odobrenja EU

- Već dugo smo upoznati sa stavom Viktora Orbana. Ovo nije njegova prva posjeta Moskvi - rekao je Merc na zajedničkoj konferenciji za novinare s premijerom Slovenije Robertom Golobom u Berlinu.

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je da razgovori mađarskog premijera Viktora Orbana u Moskvi nisu imali odobrenje lidera Evropske unije.

- On putuje bez evropskog mandata i našeg odobrenja. Tu nema ništa novo. Ima vlastitu viziju o tome kako zaustaviti rat - dodao je Merz, naglasivši da se ta vizija "još nije ostvarila".

Pored toga je poručio: "Ako neko ima bolje ideje od naših, to treba pozdraviti, ali ne vjerujem da će ishod biti bolji nego prošli put. Nažalost."

Tokom razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi u petak, Orban je istakao da Mađarska vodi sopstvenu vanjsku politiku i da ne podliježe pritiscima u vezi s saradnjom s Rusijom.