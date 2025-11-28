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NJEMAČKI KANCELAR

Merc potvrdio: Orban je putovao u Moskvu bez odobrenja EU

On ima vlastitu viziju o tome kako zaustaviti rat, poručio je Merc

Fridrih Merc. AP Photo / Ebrahim Noroozi

M. Až.

28.11.2025

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je da razgovori mađarskog premijera Viktora Orbana u Moskvi nisu imali odobrenje lidera Evropske unije.

- Već dugo smo upoznati sa stavom Viktora Orbana. Ovo nije njegova prva posjeta Moskvi - rekao je Merc na zajedničkoj konferenciji za novinare s premijerom Slovenije Robertom Golobom u Berlinu.

Kancelar je podsjetio da je Orban prošle godine, tokom mađarskog predsjedavanja Evropskim vijećem, takođe posjetio Moskvu.

- On putuje bez evropskog mandata i našeg odobrenja. Tu nema ništa novo. Ima vlastitu viziju o tome kako zaustaviti rat - dodao je Merz, naglasivši da se ta vizija "još nije ostvarila".

Pored toga je poručio: "Ako neko ima bolje ideje od naših, to treba pozdraviti, ali ne vjerujem da će ishod biti bolji nego prošli put. Nažalost."

Tokom razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi u petak, Orban je istakao da Mađarska vodi sopstvenu vanjsku politiku i da ne podliježe pritiscima u vezi s saradnjom s Rusijom.

# VIKTOR ORBAN
# MAĐARSKA
# FRIEDRICH MERZ
# NJEMAČKA
# RUSIJA
# UKRAJINA
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