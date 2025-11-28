Sijarto o sastanku Orbana i Putina: Rusija garantuje isporuke energenata Mađarskoj

Ministar vanjskih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto (Szijjarto) saopćio je da je sastanak premijera Viktora Orbana s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi završen uspješno te da je osigurana energetska sigurnost Mađarske.

- Postigli smo ono zbog čega smo došli. Energetska sigurnost Mađarske je zagarantovana. Predsjednik Putin potvrdio je da će Rusija isporučiti ugovorene količine gasa i nafte, na vrijeme, putem naftovoda Družba i gasovoda Turski tok - naveo je Sijarto u objavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Značajan dogovor

Dodao je da su dvije strane postigle dogovor o značajnom ubrzanju izgradnje nuklearne elektrane Paks te da su sve tehničke pripreme završene.

- Radovi na terenu počinju 5. februara. Ovo je veliki korak ka dugoročno stabilnom i pristupačnom snabdijevanju Mađarske energijom - rekao je.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Sijarto je istakao da je premijer Orban ponovio mađarsku poziciju na strani mira. Prema njegovim riječima, Putin je potvrdio da će eventualni mirovni samit biti održan u Budimpešti.

- Za one koji preispituju ovaj sastanak, Mađarska je suverena država sa suverenom vanjskom politikom. Naše odluke temelje se isključivo na nacionalnim interesima - poručio je Sijarto.

Oštre reakcije

Orbanova posjeta Moskvi izazvala je oštre reakcije među evropskim liderima. Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) i slovenski premijer Robert Golob kritikovali su mađarskog premijera zbog odlaska u Rusiju bez konsultacija s EU partnerima.

Merc je podsjetio na prošlogodišnju Orbanovu posjetu Moskvi i naknadno intenzivirane ruske napade na Ukrajinu.

- Ta posjeta nije bila samo neuspješna, nekoliko dana nakon nje ruska vojska je pokrenula neke od svojih najnasilnijih napada na civilnu infrastrukturu u Ukrajini. Nadam se da ovaj put neće reagovati isto - rekao je Merc, dodajući da Orban putuje bez evropskog mandata.

Slovenski premijer Golob poručio je da Orban više ne igra za evropski tim te da djeluje prvenstveno u vlastitom interesu.