Objavljena nova anketa: Orbanov protivnik ide prema dvotrećinskoj većini

Prema najnovijoj projekciji agencije za istraživanje javnog mnijenja Median, mađarska opoziciona stranka Tisza nalazi se na putu da na predstojećim izborima osvoji dvotrećinsku većinu u parlamentu, što bi joj omogućilo izmjene ustava i donošenje ključnih zakona, uključujući i one potrebne za deblokadu sredstava iz Evropske unije.

Najveći izazov za Orbana u 16 godina

Dugogodišnji nacionalistički premijer Viktor Orban (Viktor Orbán) i njegova stranka Fidesz suočavaju se s najozbiljnijim izazovom svojoj vlasti u posljednjih 16 godina. Prema nezavisnim anketama, u vodstvu je Tisza, politička opcija desnog centra koju predvodi bivši član Fidesa Peter Mađar (Péter Magyar), prenosi Reuters.

Naziv stranke nastao je kao kombinacija prvih slogova mađarskih riječi za "poštovanje" (tisztelet) i "slobodu" (szabadság), dok je Tisza ujedno i ime jedne od najvažnijih rijeka u mađarskoj kulturi.

Projekcija: između 138 i 142 mandata

Na osnovu analize pet najnovijih istraživanja agencije Median, provedenih krajem februara i tokom marta, procjenjuje se da bi Tisza mogla osvojiti između 138 i 142 zastupnička mjesta u parlamentu koji broji ukupno 199 mandata.

Prema istom istraživanju, Fidesz bi mogao dobiti između 49 i 55 mandata, dok bi krajnje desna stranka Naša domovina (Mi Hazánk) osvojila između pet i šest mjesta.

Za dvotrećinsku većinu, koja je potrebna za izmjene ustava i ključnih zakona, neophodna su najmanje 133 zastupnika. Fides je takvu većinu imao tokom većeg dijela svoje vlasti od 2010. godine, što je iskoristio za donošenje novog ustava, kao i za izmjene niza važnih zakona, uključujući izborni sistem.

Median precizan i ranije

Agencija Median, koja važi za jednu od najpouzdanijih u Mađarskoj, navela je da su istraživanja provedena na uzorku od ukupno pet hiljada ispitanika, putem tri odvojena pozivna centra.

Ova agencija je i prije četiri godine tačno predvidjela ubjedljivu pobjedu Viktora Orbana (Viktor Orbán), iako je tada blago precijenila podršku opoziciji.

S druge strane, iz Fidesa odbacuju ankete koje predviđaju pobjedu Tise, pozivajući se na istraživanja koja i dalje sugeriraju da će Orban ostati na vlasti. Protivnici vladajuće stranke tvrde da su takve ankete uglavnom radili instituti povezani s Fidesom, bilo finansijski ili kroz lične veze.