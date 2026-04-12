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RATNI SUKOBI

Netanjahu: "Spriječili smo invaziju Hezbollaha"

Izraelski premijer poručio da je stvaranje sigurnosne zone spriječilo napad, dok se sukobi u regiji nastavljaju

Benjamin Netanjahu. Platforma X

B. A.

12.4.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je tokom posjete južnom Libanu da je Izrael spriječio prijetnju invazije Hezbollaha.

U videu koji je objavio njegov ured, Netanjahu se vidi u pancirnom prsluku, okružen izraelskim vojnicima koji učestvuju u kopnenim operacijama na jugu Libana.

On je naveo da se borbe nastavljaju u tzv. sigurnosnoj zoni unutar libanskog teritorija te da je formiranje tampon-zone dubine oko osam do deset kilometara bilo ključno za, kako tvrdi, zaštitu izraelske teritorije.

Izraelski premijer je poručio i da je cilj operacija razoružanje Hezbollaha, dok libanska strana zahtijeva povlačenje izraelskih snaga i prekid sukoba kroz pregovore.

Prema izvještajima, u posljednjim napadima iz Libana prema Izraelu ispaljeno je nekoliko projektila, bez prijavljenih žrtava.

# BENJAMIN NETANYAHU
# LIBAN
# INVAZIJA
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