Netanjahu: "Spriječili smo invaziju Hezbollaha"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je tokom posjete južnom Libanu da je Izrael spriječio prijetnju invazije Hezbollaha.

U videu koji je objavio njegov ured, Netanjahu se vidi u pancirnom prsluku, okružen izraelskim vojnicima koji učestvuju u kopnenim operacijama na jugu Libana.

On je naveo da se borbe nastavljaju u tzv. sigurnosnoj zoni unutar libanskog teritorija te da je formiranje tampon-zone dubine oko osam do deset kilometara bilo ključno za, kako tvrdi, zaštitu izraelske teritorije.