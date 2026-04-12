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PREDSJEDNICA EVROPSKE KOMISIJE

Fon der Lajen: Mađarska je izabrala Evropu, EU postaje jača

Jedna zemlja se vraća na svoj evropski put, rekla je

Fon der Lajen. AP

S. S.

12.4.2026

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen oglasila se na mreži X nakon izbornih rezultata u Mađarskoj, poručivši da je srce Evrope večeras jače kucalo u Mađarskoj i da je ta zemlja izabrala Evropu.

Njene poruke uslijedile su nakon što su rezultati pokazali poraz Viktora Orbana i pobjedu opozicione stranke Tisa Petera Mađara, što su brojni evropski mediji već ocijenili velikim političkim preokretom u Mađarskoj.

- Mađarska je izabrala Evropu. Evropa je uvijek birala Mađarsku. Jedna zemlja se vraća na svoj evropski put. Unija postaje jača - poručila je predsjednica Evropske komisije.

# MAĐARSKA
# URSULA VON DER LEYEN
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