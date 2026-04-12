Fon der Lajen: Mađarska je izabrala Evropu, EU postaje jača

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen oglasila se na mreži X nakon izbornih rezultata u Mađarskoj, poručivši da je srce Evrope večeras jače kucalo u Mađarskoj i da je ta zemlja izabrala Evropu.

Njene poruke uslijedile su nakon što su rezultati pokazali poraz Viktora Orbana i pobjedu opozicione stranke Tisa Petera Mađara, što su brojni evropski mediji već ocijenili velikim političkim preokretom u Mađarskoj.

- Mađarska je izabrala Evropu. Evropa je uvijek birala Mađarsku. Jedna zemlja se vraća na svoj evropski put. Unija postaje jača - poručila je predsjednica Evropske komisije.