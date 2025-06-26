Fon der Lajen poručila Orbanu: "Povorka ponosa se mora održati, bez straha od progona"

Ursula Fon der Lajen (Von der Leyen), predsjednica Evropske komisije, pozvala je mađarske vlasti da ponovno razmotre zabranu povorke ponosa najavljene za subotu u Budimpešti te da odustanu od mogućega kažnjavanja njezinih sudionika.

- "Pride" se u mađarskom glavnom gradu mora održati bez straha od kaznenog ili administrativnog progona organizatora ili sudionika - napisala je Fon der Lajen na X-u.

Saveznica zajednice

- LGBTIQ+ zajednici u Mađarskoj i bilo gdje drugdje poručujem da ću uvijek biti njihova saveznica - dodala je.

U Budimpešti je s jedne strane policija zabranila održavanje povorke ponosa, dok je gradonačelnik Gergely Karacsony, protivnik predsjednika desničarske vlade Viktora Orbana, donio odluku da se skup održi.

Ministar pravosuđa Bence Tuzson uputio je ambasadorima drugih zemalja EU pismo u kojemu je tvrdio da ni oni ni njihovi suradnici ne bi smjeli sudjelovati u povorci.

- Pravna situacija je jasna, Pride je zabranjeno okupljanje - napisao je u pismu koje je AFP dobio na uvid.

Zastupnici najavili dolazak

Uprkos zabrani, brojni eurozastupnici najavili su da planiraju doći u Budimpeštu i sudjelovati u subotnjoj povorci.

Organizatori povorke predviđaju rekordan broj sudionika, uprkos onome što govore Orban i članovi njegove vlade.

Premijer je organizatorima savjetovao "da se ove godine ne trude pripremati povorku".

- To je gubitak novca i vremena - rekao je prije izglasavanja zakonskih promjena kojima je cilj zabraniti Pride u ime zaštite djece.

Zabrana je službeno proglašena 19. juna, no liberalni gradonačelnik Budimpešte obećao je da će se skup održati, tvrdeći da je riječ o lokalnom događaju za koji nije potrebna dozvola vlasti.

Vlasti su pak zatražile da se povorka održi na zatvorenom mjestu, poput stadiona ili hipodroma, daleko od pogleda maloljetnika.