Peter Mađar ispisao historiju izbora u Mađarskoj

Osim što su nakon 16 godina vlasti konačno poslali u opoziciju mađarskog premijera Viktor Orban, Peter Mađar (Magyar) i njegova Tisza uspjeli su ispisati historiju mađarskih izbora i po još jednom nevjerovatnom podatku.

Naime, s gotovo 100 posto obrađenih glasova, Mađarova partija Tisza osvojila je 3.066.881¸glasova što je historijski rezultat. Mađar je tako premašio 3.060.706 glasova koje je osvojila koalicija Fidesz-KDNP.

Orban je na svojoj konferenciji za novinare govorio o ukupno 2,5 miliona glasača, ako je to ispravno rekao, i uključujući sve (glasove putem pošte), toliko će zapravo glasova Fidesz imati na listi, što je također malo u poređenju s onim što je do sada bilo - pad od pola miliona u odnosu na prije četiri godine, ali 2018. godine njihov broj glasova na listi također je bio 2,6 miliona, a uz to je bilo i 216 hiljada stranih glasova. 2010. godine Fidesz je dobio 2,7 miliona, a 2014. godine 2,1 milion plus 122 hiljade.

Inače, kada je riječ o opoziciji, ovako su se kretali glasovi na prethodnim izborima:

2022: 2 miliona 190 hiljada

2018: otprilike 2,8 miliona

2014: 2 miliona 575 hiljada

Kada je riječ o mandatima, Tisza za sada ima 138 mandata u parlamentu što je dovoljno za dvotrećinsku vlast. Orbanov Fidesz i njegov koalicioni partner KDNP imaju 55 mandata, a desničarska Naša zemlja šest mandata.