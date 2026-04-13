Tramp: Iran nikada neće imati nuklearno oružje, krše sve zakone

- Iran je obećao otvoriti Hormuški moreuz i svjesno to nije učinio. Time je izazvao tjeskobu, poremećaje i patnju mnogih ljudi i država širom svijeta. Tvrde da su postavili mine u more, iako su im gotovo cijela mornarica i većina sredstava za postavljanje mina uništeni.

Donald Tramp (Trump) optužio je Iran da nije ispunio obećanje o otvaranju Hormuškog moreuza te poručio na svojoj mreži Truth Social da time krši međunarodne zakone i ugrožava globalnu sigurnost.

Možda su to i učinili, ali koji bi vlasnik broda bio spreman riskirati? Time su nanijeli veliku sramotu i trajnu štetu ugledu Irana i onome što je ostalo od njihova vodstva, no sada smo iznad toga. Kako su obećali, moraju odmah započeti proces otvaranja tog međunarodnog plovnog puta - i to brzo. Krše sve moguće zakone.

U potpunosti sam informiran od strane potpredsjednika Džej Di Vensa (JD Vance), posebnog izaslanika Stiva Vitkofa (Steve Witkoff) i Džareda Kušner (Jared Kushner) o sastanku koji je održan u Islamabadu, uz sposobno vodstvo pakistanskog feldmaršala Asima Munira i premijera Šehbaza Šarifa (Shehbaz Sharif).

Riječ je o iznimnim ljudima koji mi stalno zahvaljuju što sam spriječio rat s Indijom koji bi odnio 30 do 50 miliona života. Uvijek cijenim to čuti - razina humanosti o kojoj govore teško je pojmljiva.

Sastanak s Iranom započeo je rano ujutro i trajao gotovo cijelu noć - gotovo 20 sati. Mogao bih iznijeti mnogo detalja i govoriti o postignutim stvarima, ali važno je samo jedno - Iran ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija. U mnogočemu su postignuti dogovori bolji nego nastavak vojnih operacija do kraja, no to je nevažno u usporedbi s činjenicom da bi nuklearno oružje moglo doći u ruke tako nestabilnih, zahtjevnih i nepredvidivih ljudi.

Moja trojica predstavnika su, kako je vrijeme prolazilo, očekivano razvili korektan i prijateljski odnos s iranskim pregovaračima - Mohammadom Bagherom Ghalibafom, Abbasom Aragčijem i Alijem Bagherijem, no to ne mijenja činjenicu da su oni ostali potpuno nepopustljivi po pitanju najvažnije teme.

Kao što sam govorio od samog početka i godinama već govorim - Iran nikada neće imati nuklearno oružje - napisao je.