Hakerski napad na Booking: Kompromitovani podaci korisnika

Platforma za rezervaciju smještaja Booking.com pretrpjela je hakerski napad u kojem su neovlaštene osobe dobile pristup dijelu korisničkih podataka.

Iz kompanije su saopćili da su uočili sumnjive aktivnosti te da su odmah poduzeli mjere kako bi spriječili daljnje ugrožavanje sistema. Također su naveli da su ažurirali PIN kodove za pogođene rezervacije i obavijestili korisnike.

Prema njihovim navodima, finansijski podaci korisnika nisu kompromitovani, ali su određene osnovne informacije mogle biti izložene riziku.

- Na osnovu dosadašnjih nalaza naše istrage, pristupljene informacije mogu uključivati detalje rezervacije, imena, e-mail adrese, kućne adrese, brojeve telefona povezane s rezervacijom, kao i sve što ste možda podijelili sa smještajem - naveli su iz kompanije.

Booking.com je globalna platforma koja nudi više od 30 miliona smještajnih objekata širom svijeta, a iz kompanije nisu precizirali koliko je korisnika pogođeno ovim incidentom.

Podsjećanja radi, kompanija je i ranije imala sigurnosne incidente, uključujući phishing napade 2018. godine, kada su kompromitovani podaci hiljada korisnika.