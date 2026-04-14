Kineski izvoz naglo usporio u martu

Kineski izvoz značajno je usporio u martu, pokazuju podaci carinske uprave, što se povezuje s posljedicama rata na Bliskom istoku, ali i prošlogodišnjim ubrzanim isporukama pred najavljene nove američke carine.

Izvoz je u martu porastao za 2,5 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, što je najslabiji rezultat u posljednjih pet mjeseci. U poređenju s periodom januar–februar, kada je rast iznosio 21,8 posto, riječ je o značajnom usporavanju.

Carinske vlasti u Kini objedinjuju podatke za prva dva mjeseca godine kako bi ublažile sezonske oscilacije uzrokovane praznicima lunarne Nove godine.

Uvoz je u martu zabilježio snažan rast od 27,8 posto, dok je u prva dva mjeseca bio povećan za 19,8 posto. Time je Kina ostvarila trgovinski višak od 51,13 milijardi dolara u martu, dok je u prvom dijelu godine ukupni višak iznosio 213,6 milijardi dolara.

Posebno se ističe pad uvoza prirodnog gasa za 10,7 posto na najniži nivo od oktobra 2022. godine, pri čemu su kineski brodovi dio pošiljki preusmjerili na druga tržišta radi boljih cijena.