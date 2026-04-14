Vašington: Izrael i Liban pristali na početak direktnih pregovora

Sjedinjene Američke Države, Izrael i Liban dogovorili su se da započnu direktne pregovore nakon trilateralnog sastanka u State Departmentu u Vašingtonu, DC, u utorak, navodi se u saopštenju objavljenom nakon susreta, javlja Anadolu.

Sastanak, čiji je domaćin bio državni sekretar Marko Rubio i kojem su prisustvovali libanska ambasadorica u SAD-u Nada Hamadeh i izraelski ambasador Jehiel Leiter, uključivao je "produktivne razgovore" o koracima ka pokretanju direktnih razgovora, izjavio je glasnogovornik State Departmenta Tomi Pigot u saopštenju.

- Sve strane su se složile da pokrenu direktne pregovore u obostrano dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu . navodi se.

- Sjedinjene Američke Države izrazile su nadu da pregovori mogu premašiti okvire sporazuma iz 2024. godine i dovesti do sveobuhvatnog mirovnog sporazuma - dodaje se u saopštenju.

Prema saopštenju, Izrael je "izrazio podršku" razoružavanju nedržavnih oružanih grupa i demontiranju militantne infrastrukture u Libanu, uz obavezu na "direktne pregovore" s Libanom kako bi se "postigao taj cilj i osigurala sigurnost za narode obje zemlje".

Liban je potvrdio "hitnu potrebu" za potpunom implementacijom sporazuma iz novembra 2024. godine, naglašavajući teritorijalni integritet i suverenitet, te pozivajući na prekid vatre i "konkretne mjere" za rješavanje pogoršane humanitarne krize u zemlji, dodaje se u saopštenju.