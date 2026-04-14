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POČETAK RAZGOVORA

Rubio pozvao Izrael i Liban da iskoriste "historijsku priliku" za mir

U Vašingtonu su započeli prvi direktni razgovori između dvije zemlje u posljednjih nekoliko decenija

Marko Rubio. AP

FENA

14.4.2026

Američki državni sekretar Marko Rubio pozvao je u utorak Izrael i Liban da iskoriste "historijsku priliku" za mir, nakon što su u Vašingtonu započeli prvi direktni razgovori između dvije zemlje u posljednjih nekoliko decenija.

- Ovo je historijska prilika. Razumijemo da radimo protiv decenija historije i složenosti koje su nas dovele do ovog jedinstvenog trenutka i prilike ovdje - rekao je Rubio u State Departmentu dok je dočekivao ambasadore dvije zemlje.

Okvir za mir

- Nada je da danas možemo definirati okvir na kojem se može razviti trenutni i trajni mir - dodao je.

Ali proiranski Hezbolah, koji se bori protiv izraelskih snaga na jugu Libana, pozvao je na prekid pregovora prije nego što su i počeli, opisujući ih kao "uzaludne".

Izraelska vojska upozorila je u utorak da očekuje porast napada Hezbolaha usmjerenih na sjever zemlje dok se pregovori održavaju.

Liban je uvučen u regionalni rat protiv Irana 2. marta nakon što je Hezbolah napao Izrael.

Od tada su izraelski napadi, uključujući izuzetno težak napad na Bejrut 8. aprila, ubili više od 2.000 ljudi i raselili više od milion, uprkos međunarodnim pozivima na prekid vatre.

Razoružavanje Hezbolaha

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u subotu da "želimo demontiranje oružja Hezbolaha i želimo pravi mirovni sporazum koji će trajati generacijama".

Sa libanske strane, predsjednik Josef Aun rekao je u ponedjeljak da se nada da će razgovori u Vašingtonu rezultirati "sporazumom... o prekidu vatre u Libanu, s ciljem početka direktnih pregovora između Libana i Izraela".

Administracija predsjednika Donalda Trampa insistira na razoružanju Hezbolaha, ali i na poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Libana, uz istovremeno podržavanje prava Izraela - stavova koje je teško pomiriti.

Bivši izraelski zvaničnik odbrane rekao je novinarima pod uslovom anonimnosti u ponedjeljak da bi trebalo "mnogo mašte i optimizma da se pomisli" da se problemi između Izraela i Libana mogu riješiti u utorak u Vašingtonu, dodajući da su "očekivanja niska".

# IZRAEL
# LIBAN
# SAD
# MARCO RUBIO
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