Rubio pozvao Izrael i Liban da iskoriste "historijsku priliku" za mir

Američki državni sekretar Marko Rubio pozvao je u utorak Izrael i Liban da iskoriste "historijsku priliku" za mir, nakon što su u Vašingtonu započeli prvi direktni razgovori između dvije zemlje u posljednjih nekoliko decenija.

- Ovo je historijska prilika. Razumijemo da radimo protiv decenija historije i složenosti koje su nas dovele do ovog jedinstvenog trenutka i prilike ovdje - rekao je Rubio u State Departmentu dok je dočekivao ambasadore dvije zemlje.

Okvir za mir

- Nada je da danas možemo definirati okvir na kojem se može razviti trenutni i trajni mir - dodao je.

Ali proiranski Hezbolah, koji se bori protiv izraelskih snaga na jugu Libana, pozvao je na prekid pregovora prije nego što su i počeli, opisujući ih kao "uzaludne".

Izraelska vojska upozorila je u utorak da očekuje porast napada Hezbolaha usmjerenih na sjever zemlje dok se pregovori održavaju.

Liban je uvučen u regionalni rat protiv Irana 2. marta nakon što je Hezbolah napao Izrael.

Od tada su izraelski napadi, uključujući izuzetno težak napad na Bejrut 8. aprila, ubili više od 2.000 ljudi i raselili više od milion, uprkos međunarodnim pozivima na prekid vatre.

Razoružavanje Hezbolaha

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u subotu da "želimo demontiranje oružja Hezbolaha i želimo pravi mirovni sporazum koji će trajati generacijama".