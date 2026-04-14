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ŠPANIJA

Žena iz BiH uhapšena po međunarodnoj potjernici

Pripadnici španske policije uhapsili su državljanku Bosne i Hercegovine za kojom je bila raspisana međunarodna potjernica

Španska policija. Facebook

M. Až.

14.4.2026

Pripadnici španske policije uhapsili su državljanku Bosne i Hercegovine za kojom je bila raspisana međunarodna potjernica.

Riječ je o 24-godišnjoj ženi koja je uhapšena u gradu Đirona, na osnovu potjernice izdate zbog krivičnih djela počinjenih u italijanskoj Veneciji.

Ona je, zajedno s još 19 osoba, pod istragom italijanskih vlasti zbog krađa i džeparenja u jednom od najposjećenijih turističkih gradova u Italiji.

Karabinjeri iz Venecije pokrenuli su prije nekoliko mjeseci opsežnu istragu protiv grupe za koju se sumnja da je organizovano djelovala, a većinu osumnjičenih čine državljani Bosne i Hercegovine.

Nalog za hapšenje izdato je od strane javnog tužilaštva u Veneciji, na osnovu kojeg je potom raspisana međunarodna potjernica.

Osumnjičena je locirana u Đironi, gdje je, nakon provjere španske policije, utvrđeno ne samo da nema prijavljeno boravište u Španiji, nego i da je za njom aktivna međunarodna potjernica.

# POTJERNICA
# ŠPANIJA
# HAPŠENJE
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