Vens dao Iranu prijedlog: "Čovječe, nastavit ćemo pregovarati"

Američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) ustraje na tome da će SAD nastaviti pregovarati s Iranom kazavši kako je optimističan glede napretka te da Bijela kuća s Teheranom želi postići "veliki Trampov sporazum".

Govoreći na događaju organizacije Turning Point (TPUSA) na Univerzitetu Georgia, Vens je rekao da Donald Tramp (Trump) "ne želi mali, nego veliki sporazum". Vens, koji je za vikend vodio američko izaslanstvo u Pakistanu na početnom krugu pregovora s Teheranom, ponovio je svoju tvrdnju da je, uprkos tome što rješenje nije postignuto, SAD ostvario "znatan napredak".

Američki potpredsjednik ponovio je i Trampov stav da Iran ne smije imati nuklearne kapacitete, rekavši: "Pregovaramo upravo kako bismo to osigurali".

- Ako se obavežete da nećete imati nuklearno oružje, omogućit ćemo Iranu da procvjeta i postane privredno prosperitetan - dodao je.