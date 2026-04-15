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NASTAVLJA OPTIMISTIČNO

Vens dao Iranu prijedlog: "Čovječe, nastavit ćemo pregovarati"

Vrlo sam zadovoljan dokle smo stigli, poručio je

Džej Di Vens. AP

Dž. R.

15.4.2026

Američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) ustraje na tome da će SAD nastaviti pregovarati s Iranom kazavši kako je optimističan glede napretka te da Bijela kuća s Teheranom želi postići "veliki Trampov sporazum".

Govoreći na događaju organizacije Turning Point (TPUSA) na Univerzitetu Georgia, Vens je rekao da Donald Tramp (Trump) "ne želi mali, nego veliki sporazum". Vens, koji je za vikend vodio američko izaslanstvo u Pakistanu na početnom krugu pregovora s Teheranom, ponovio je svoju tvrdnju da je, uprkos tome što rješenje nije postignuto, SAD ostvario "znatan napredak".

Američki potpredsjednik ponovio je i Trampov stav da Iran ne smije imati nuklearne kapacitete, rekavši: "Pregovaramo upravo kako bismo to osigurali".

- Ako se obavežete da nećete imati nuklearno oružje, omogućit ćemo Iranu da procvjeta i postane privredno prosperitetan - dodao je.

- Čovječe, nastavit ćemo pregovarati... I dalje ću se boriti da to i ostvarimo. Vrlo sam zadovoljan dokle smo stigli - poručio je. 

Vensove izjave dolaze nakon napisa da bi se izravni pregovori između SAD i Irana mogli nastaviti već ove sedmice. Prema NBC Newsu, koja se poziva na dvije osobe upoznate s pregovorima, glavne tačke sporenja za postizanje bilo kakvog sporazuma su iranski nuklearni kapaciteti i otvaranje Hormuškog moreuza.

Tramp je kasnije za New York Post izjavio da bi se "nešto moglo dogoditi u iduća dva dana".

# IRAN
# SAD
# JD VANCE
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