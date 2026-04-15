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IZRAELSKI PREMIJER

Netanjahu: Nastavljamo napade na Hezbolah

Izrael je spreman na svaki scenarij, poručio je

Benjamin Netanjahu. AP

M. Až.

15.4.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) oglasio se povodom rata s Iranom, nakon izvještaja da bi primirje u Libanu moglo biti blizu.

U videoporuci je poručio da izraelske snage nastavljaju napade na Hezbolah, organizaciju koju podržava Iran i koja djeluje iz Libana, te da su blizu slamanja otpora u južnom gradu Bint Jbeilu.

Dodao je da je izraelskoj vojsci naložio da nastavi jačanje sigurnosne zone na jugu Libana.

Netanjahu je naveo i da Sjedinjene Američke Države kontinuirano informišu Izrael o kontaktima s Iranom, te da su ciljevi Vašingtona i Tel Aviva usklađeni.

Istovremeno je upozorio na mogućnost šire eskalacije.

- Izrael je spreman na svaki scenarij - poručio je Netanjahu.

Ranije se sastao sa članovima sigurnosnog kabineta kako bi razgovarali o mogućnosti primirja u Libanu.

Ova izjava dolazi nakon što su izraelski i libanski diplomati jučer u Vašingtonu vodili razgovore o aktuelnom sukobu.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# LIBAN
# HEZBOLAH
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