Netanjahu: Nastavljamo napade na Hezbolah

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) oglasio se povodom rata s Iranom, nakon izvještaja da bi primirje u Libanu moglo biti blizu.

U videoporuci je poručio da izraelske snage nastavljaju napade na Hezbolah, organizaciju koju podržava Iran i koja djeluje iz Libana, te da su blizu slamanja otpora u južnom gradu Bint Jbeilu.

Dodao je da je izraelskoj vojsci naložio da nastavi jačanje sigurnosne zone na jugu Libana.

Netanjahu je naveo i da Sjedinjene Američke Države kontinuirano informišu Izrael o kontaktima s Iranom, te da su ciljevi Vašingtona i Tel Aviva usklađeni.

Istovremeno je upozorio na mogućnost šire eskalacije.

- Izrael je spreman na svaki scenarij - poručio je Netanjahu.

Ranije se sastao sa članovima sigurnosnog kabineta kako bi razgovarali o mogućnosti primirja u Libanu.

Ova izjava dolazi nakon što su izraelski i libanski diplomati jučer u Vašingtonu vodili razgovore o aktuelnom sukobu.