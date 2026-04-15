SAD zaprijetile kineskim bankama

Trampova administracija dodatno pojačava finansijski pritisak na Iran, ciljajući banke za koje tvrdi da učestvuju u ilegalnim transakcijama povezanima s tom zemljom.

Američko Ministarstvo finansija poslalo je pisma bankama u Omanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Hong Kongu i Kini, navodeći da posjeduje dokaze o nezakonitim finansijskim aktivnostima koje se odvijaju preko njihovih sistema u vezi s Iranom. Posebno su upozorene banke u Kini.

Prema riječima visokog zvaničnika američke administracije, koji je želio ostati anoniman, slanje ovih pisama predstavlja prvi korak ka mogućem uvođenju sekundarnih sankcija. Takva mjera bi značila isključenje tih banaka iz američkog finansijskog sistema, što bi im ozbiljno otežalo poslovanje na globalnom tržištu.

Upozorenje ministra finansija

Mjere su dio šire akcije koju predvodi ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent). On je upozorio kompanije i države da ne plaćaju Iranu naknade za tranzit kroz Hormuški moreuz, naglašavajući da bi se time izložili riziku američkih sekundarnih sankcija.

U dopisu upućenom bankama navedeno je da je cilj ovih mjera spriječiti Iran da, kako se tvrdi, finansira terorizam, destabilizuje regiju i globalna tržišta, te nastavi razvoj nuklearnog i balističkog programa koji su, prema navodima SAD-a, zabranjeni od strane Ujedinjenih nacija.

Posebno upozoreni Kinezi

Dodatni pritisak na Teheran predstavlja i činjenica da američko izuzeće za prodaju iranske nafte preko mora ističe 19. aprila.

Besent je na konferenciji za novinare u Bijeloj kući potvrdio da su dvije kineske banke dobile upozorenja od američkog Ministarstva finansija, uz poruku da su Sjedinjene Američke Države spremne uvesti sekundarne sankcije ukoliko se utvrdi da na njihovim računima postoji iranski novac.

Nije precizirao o kojim se kineskim bankama radi.