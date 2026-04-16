Papa: Svijet uništava šačica tirana

Poglavar Katoličke crkve Papa Lav XIV (Pope Leo XIV) oštro je kritikovao svjetske lidere zbog enormnih izdvajanja za ratove, upozorivši da svijet "uništava šačica tirana". Tokom posjete Kamerunu iznio je niz ozbiljnih poruka o stanju globalne sigurnosti, u jeku javnih napada američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

Papa je osudio i političke vođe koji zloupotrebljavaju vjersku retoriku kako bi opravdali sukobe, pozvavši na "odlučnu promjenu smjera".

- Gospodari rata prave se da ne znaju kako je za uništenje dovoljan samo trenutak, a za obnovu često nije dostatan ni čitav život - rekao je.

- Žmire pred činjenicom da se milijarde dolara troše na ubijanje i razaranje, dok sredstava potrebnih za ozdravljenje, obrazovanje i obnovu nema nigdje.

Napetosti s Trampom

Napetosti s američkim predsjednikom dodatno su eskalirale nakon što je Tramp javno kritikovao papu, poručivši da bi se "trebao pribrati" i nazvavši ga "vrlo slabim". Iako u posljednjim izjavama nije direktno imenovao nijednog lidera, jasno je da su poruke upućene u kontekstu tog sukoba.

Na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je prethodnih dana iznio niz oštrih kritika na račun pape.

- Nije dobar u svom poslu... slab je po pitanju kriminala i užasan za vanjsku politiku - napisao je, dodajući: "Ne želim papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. Ne želim papu koji misli da je strašno što je Amerika napala Venezuelu...

Tramp je također podijelio i naknadno obrisao sliku generisanu umjetnom inteligencijom na kojoj je prikazan kao Isus Krist, tvrdeći da ga prikazuje "kao liječnika koji ljude čini boljima".

Papa Lav XIV odbacio je napade i naglasio da neće ulaziti u političke sukobe.

- Neću ulaziti u rasprave. Ono što govorim nisu napadi ni na koga. Poruka Evanđelja je jasna: 'Blago mirotvorcima'", rekao je novinarima.

Dodao je da se ne plaši američke administracije i da će nastaviti zagovarati mir i dijalog.

Sukob zbog rata u Iranu

Razmjena poruka dolazi u kontekstu eskalacije sukoba koji uključuje Sjedinjene Američke Države, Izrael i Iran. Papa je više puta upozorio na "zabludu svemoći" koja vodi u rat, osuđujući napade na civile i infrastrukturu, dok Tramp najavljuje nove udare na iranske ciljeve, uključujući elektrane i mostove.

Ovakva retorika dodatno produbljuje jaz između američkog predsjednika i poglavara Katoličke crkve kada je riječ o pristupu ratu i njegovoj eskalaciji.