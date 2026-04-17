Iran podržao prekid vatre u Libanu

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana izjavio je da ova zemlja pozdravlja prekid vatre u Libanu, prenosi državni medij Tasnim.

Glasnogovornik je ponovio da je Liban dio primirja dogovorenog između Irana i SAD, izvijestio je Tasnim.

Sjedinjene Američke Države su insistirale na tome da Liban nije obuhvaćen tim sporazumom, pri čemu je potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) izjavio da je došlo do "nesporazuma".

Iran je od početka naglašavao "neophodnost uspostavljanja istovremenog prekida vatre u cijelom regionu, uključujući Liban, te je nastavio ozbiljno raditi na tom pitanju nakon pregovora u Islamabadu", rekao je glasnogovornik, prema navodima Tasnima.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bager Galibaf (Bagher Ghalibaf) ranije je izjavio da je prekid vatre u Libanu rezultat Hezbolahove "izvanredne nepokolebljivosti", ali je upozorio da će mu Teheran pristupiti "s oprezom".