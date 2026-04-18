Izbori u Bugarskoj: Radev favorit, ali bez jasne većine

U Bugarskoj se u nedjelju održavaju prijevremeni parlamentarni izbori, do kojih dolazi nakon ostavke konzervativne vlade bivšeg premijera Rosena Željazkova (Rosen Zhelyazkov) u decembru prošle godine.

Prema anketama, favorit za osvajanje većine glasova na izborima 19. aprila je koalicija lijevog centra bivšeg bugarskog predsjednika Rumena Radeva, Progresivna Bugarska, prenosi AP.

Istraživanja javnog mnijenja ukazuju da bi izlaznost u nedjelju mogla porasti na više od 50 posto, u odnosu na prosjek od oko 35 posto, koliko je zabilježeno na nekoliko prethodnih izbornih ciklusa.

Većina anketa pokazuje da bi Radevova koalicija mogla osvojiti više od 30 posto glasova, čime bi imala gotovo 10 posto prednosti u odnosu na najbližeg rivala – Bojka Borisova (Boyko Borisov), dugogodišnjeg lidera centralno-desničarske stranke GERB, čiji je posljednji premijerski mandat okončan protestima u decembru 2025. godine.

Iako se očekuje da osvoji najviše glasova, Radevu će, prema procjenama, biti potreban koalicioni partner kako bi formirao stabilnu vladu.