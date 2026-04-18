Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U NEDJELJU

Izbori u Bugarskoj: Radev favorit, ali bez jasne većine

Većina anketa pokazuje da bi Radevova koalicija mogla osvojiti više od 30 posto glasova

Rumen Radev. Platforma X

A. O.

18.4.2026

U Bugarskoj se u nedjelju održavaju prijevremeni parlamentarni izbori, do kojih dolazi nakon ostavke konzervativne vlade bivšeg premijera Rosena Željazkova (Rosen Zhelyazkov) u decembru prošle godine.

Prema anketama, favorit za osvajanje većine glasova na izborima 19. aprila je koalicija lijevog centra bivšeg bugarskog predsjednika Rumena Radeva, Progresivna Bugarska, prenosi AP.

Istraživanja javnog mnijenja ukazuju da bi izlaznost u nedjelju mogla porasti na više od 50 posto, u odnosu na prosjek od oko 35 posto, koliko je zabilježeno na nekoliko prethodnih izbornih ciklusa.

Većina anketa pokazuje da bi Radevova koalicija mogla osvojiti više od 30 posto glasova, čime bi imala gotovo 10 posto prednosti u odnosu na najbližeg rivala – Bojka Borisova (Boyko Borisov), dugogodišnjeg lidera centralno-desničarske stranke GERB, čiji je posljednji premijerski mandat okončan protestima u decembru 2025. godine.

Iako se očekuje da osvoji najviše glasova, Radevu će, prema procjenama, biti potreban koalicioni partner kako bi formirao stabilnu vladu.

On je isključio mogućnost saveza sa strankom GERB, kao i sa strankom Pokret za prava i slobode, čijeg su lidera Deljana Peevskog (Delyan Peevski) zbog korupcije sankcionisale Sjedinjene Američke Države (United States) i Velika Britanija (United Kingdom).

Kao mogući partner spominje se prozapadni blok „Nastavljamo promjene“, kojem ankete predviđaju treće mjesto s osvojenih 12 do 14 posto glasova. Ipak, postoje značajna neslaganja u vanjskoj politici koja bi mogla otežati saradnju, uključujući i stav prema ratu u Ukrajini.

Iako zvanično osuđuje agresiju Moskve, Radev se u više navrata protivio vojnoj pomoći Kijevu, te se zalagao za obnovu pregovora s Rusijom kao način izlaska iz sukoba.

Ovo će biti sedmi parlamentarni izbori u Bugarskoj od 2021. godine.

Bugarska Narodna skupština broji 240 poslanika, koji se biraju putem otvorenih lista, prema sistemu proporcionalne zastupljenosti, iz ukupno 31 izborne jedinice.

# IZBORI
# RUMEN RADEV
# BUGARSKA
# ROSEN ZHELYAZKOV
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.