Bugarski predsjednik Rumen Radev podnio ostavku

Predsjednik Bugarske Rumen Radev najavio je da podnosi ostavku i dodao da će funkciju šefa države preuzeti sadašnja potpredsjednica Ilijana Jotova.

- Sutra ću podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Republike Bugarske - rekao je Radev na vanrednom brifingu, prenose bugarske Vesti.

Radev je naglasio da bugarska demokratija neće opstati ukoliko bude prepuštena, kako je rekao, "korumpiranim strukturama i ekstremistima", ističući da ga povjerenje građana obavezuje da štiti institucije.

Podsjetio je da je prvi put izabran za predsjednika prije devet godina, a da mu je povjerenje obnovljeno i 2021. godine, ocijenivši da je tu čast i odgovornost nastojao opravdati u svim svojim postupcima.

- Prije devet godina, glasali ste za mene da služim Bugarskoj kao predsjednik. Zajedno smo doživjeli niz kriza, napade oligarhije i velike proteste 2020. i 2025. godine. Danas vam se posljednji put obraćam kao predsjednik Bugarske. Priznajem svoje greške - rekao je Radev, prenosi bugarski Euronews.