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VANREDNO OBRAĆANJE

Bugarski predsjednik Rumen Radev podnio ostavku

Dodao je da će funkciju šefa države preuzeti sadašnja potpredsjednica Ilijana Jotova

Rumen Radev. Fena

M. Až.

19.1.2026

Predsjednik Bugarske Rumen Radev najavio je da podnosi ostavku i dodao da će funkciju šefa države preuzeti sadašnja potpredsjednica Ilijana Jotova.

- Sutra ću podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Republike Bugarske - rekao je Radev na vanrednom brifingu, prenose bugarske Vesti.

Radev je naglasio da bugarska demokratija neće opstati ukoliko bude prepuštena, kako je rekao, "korumpiranim strukturama i ekstremistima", ističući da ga povjerenje građana obavezuje da štiti institucije.

Podsjetio je da je prvi put izabran za predsjednika prije devet godina, a da mu je povjerenje obnovljeno i 2021. godine, ocijenivši da je tu čast i odgovornost nastojao opravdati u svim svojim postupcima.

- Prije devet godina, glasali ste za mene da služim Bugarskoj kao predsjednik. Zajedno smo doživjeli niz kriza, napade oligarhije i velike proteste 2020. i 2025. godine. Danas vam se posljednji put obraćam kao predsjednik Bugarske. Priznajem svoje greške - rekao je Radev, prenosi bugarski Euronews.

# RUMEN RADEV
# BUGARSKA
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