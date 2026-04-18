Hezbolah: Mi nismo napali mirovne snage UN-a

Jedan pripadnik mirovnih snaga UN-a izgubio je život, dok su trojica ranjena nakon što je patrola napadnuta od "nedržavnih aktera", saopćile su Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanonu (UNIFIL).

Hezbolah je negirao umiješanost u smrtonosni napad na mirovne snage Ujedinjenih nacija u južnom Libanonu, u kojem je poginuo francuski vojnik.

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) identifikovao je poginulog kao Florijana Montorija, francuskog državljanina, te u saopćenju sugerisao da je za napad odgovoran Hezbolah.

Televizija Al-Manar, koja je u vlasništvu Hezbolaha, prenijela je: "Hezbolah je zanijekao bilo kakvu umiješanost u incident s UNIFIL-ovim snagama na jugu i pozvao na oprez pri iznošenju optužbi i donošenju zaključaka."

Al-Manar je prenio i dodatnu izjavu grupe koju podržava Iran, u kojoj se navodi da je "iznenađena stavovima koji su požurili s neselektivnim optužbama, dok su istovremeno te strane odsutne i njihovi se glasovi ne čuju kada izraelski neprijatelj napada snage UNIFIL-a".