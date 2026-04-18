Američki marinci kreću u osvajanje iranskih tankera

Američka vojska se priprema za ukrcavanje na brodove povezane s Iranom u narednim danima, objavio je Wall Street Journal.

Prema izvještaju koji se poziva na američke zvaničnike, plan je da se na otvorenom moru zaustavljaju naftni tankeri i zapljenjuju trgovački brodovi.

Više od 10.000 američkih mornara, marinaca i pripadnika avijacije trenutno se nalazi na Bliskom istoku, gdje učestvuju u operacijama usmjerenim na blokadu iranskih luka.

Sjedinjene Američke Države upozorile su da će svaki brod koji pokuša probiti blokadu biti zaustavljen i zaplijenjen. Prema ranijem saopćenju američke Centralne komande, oko 23 broda već su poslušala naređenja američkih snaga i vratila se nazad prema Iranu.