SAD šalju 10.000 dodatnih vojnika i više ratnih brodova na Bliski istok

Washington Post u srijedu izvještava da Sjedinjene Američke Države raspoređuju dodatnih 10.000 vojnika i nove ratne brodove kako bi pojačale pritisak na Iran.

Među snagama su nosači aviona i jedinice marinaca, čime ukupan broj američkih vojnika raste na oko 50.000.

Zvaničnici navode da ovo raspoređivanje daje Vašingtonu više opcija ako pregovori propadnu, uključujući moguće vojne udare ili kopnene operacije.

Oko 50.000 američkih vojnika u regiji

Pentagon u narednim danima šalje hiljade dodatnih vojnika na Bliski istok, dok administracija Donalda Trampa (Donald Trump) nastoji izvršiti dodatni pritisak na Teheran kako bi se postigao sporazum i okončao višesedmični sukob. Istovremeno, razmatraju se i dodatne vojne opcije ukoliko krhko primirje ne opstane, navode američki zvaničnici.

Snage koje se upućuju u regiju uključuju oko 6.000 vojnika raspoređenih na nosaču aviona USS George H.W. Bush, kao i više ratnih brodova u njegovoj pratnji. Prema procjenama, dodatnih 4.200 vojnika trebalo bi stići do kraja mjeseca.

Očekuje se da će se ovaj "priliv vatrene moći" pridružiti snagama koje su već raspoređene na Bliskom istoku, upravo u trenutku kada dvosedmično primirje ističe 22. aprila. Time bi ukupan broj američkog vojnog osoblja uključenog u operacije protiv Irana dostigao oko 50.000.

Pojačan pritisak na Teheran

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) je, u nastojanju da dodatno ekonomski pritisne Iran, u nedjelju najavio blokadu pomorskog saobraćaja prema iranskim lukama. Cilj je, kako navodi, prisiliti Teheran da ponovo otvori Hormuški moreuz i da u pregovorima pristane na "okončanje svog nuklearnog programa".

Pregovore predvodi potpredsjednik Džej Di Vens (J.D. Vance), a iako su tokom vikenda propali, Tramp je naveo da bi mogli biti nastavljeni kasnije ove sedmice. Za Fox Business je izjavio da vjeruje kako je kraj rata "vrlo blizu".

Dolazak dodatnih ratnih brodova dodatno će povećati pritisak na Iran i omogućiti američkim vojnim liderima širi spektar opcija u slučaju neuspjeha pregovora. To je potvrdio i penzionisani admiral Džejms Fogo (James Foggo), ističući važnost fleksibilnosti u vojnom planiranju.

- Što više alata imate u svom kompletu, to imate više raznolikosti opcija - rekao je Fogo, dodajući da dodatne snage predstavljaju "rezervni kapacitet, u slučaju da stvari krenu po zlu".

Portparolka Bijele kuće Karolajn Levit (Karoline Leavitt) izjavila je da je Tramp "mudro zadržao sve opcije na stolu" ukoliko Iran ne odustane od svojih nuklearnih ambicija i ne pristane na sporazum prihvatljiv za Sjedinjene Američke Države.

Istakla je i da su Tramp, Vens i američki pregovarači jasno definisali "crvene linije", uz procjenu da će se iranska "očajnička želja za sporazumom dodatno povećati" zbog uvedene blokade.

Pentagon i Centralna komanda SAD-a, koja nadzire vojne operacije u regiji, nisu željeli komentarisati ove navode.