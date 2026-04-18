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OGLASILI SE ISTRAŽITELJI

Masakr u Kijevu je bio teroristički napad!

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da broj žrtava može rasti, ističući da se među povrijeđenima nalazi i 12-godišnji dječak

Kijev. AP

M. Až.

18.4.2026

Istražitelji ukrajinske Službe bezbjednosti okarakterisali su današnju pucnjavu u Kijevu, u kojoj je ubijeno najmanje šest osoba, a ranjeno najmanje 14, kao teroristički čin, naglasivši da je istraga i dalje u toku, prenosi Ukrinform.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da broj žrtava može rasti, ističući da se među povrijeđenima nalazi i 12-godišnji dječak.

Govoreći o napadaču, koji je ubijen tokom policijske akcije, Zelenski je rekao da ranije nije bio krivično osuđivan, te da je duže vrijeme živio u ukrajinskoj Donjeckoj oblasti.

- Sve što se može saznati o njemu i razlozima ovog čina sada se istražuje. Svaki detalj mora biti provjeren. Istražitelji imaju nekoliko verzija. Bit će provjereni svi njegovi elektronski uređaji, telefon i komunikacije. Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Igor Klimenko, Služba bezbjednosti Ukrajine i generalni tužilac Ukrajine Ruslan Kravčenko obavijestit će javnost. Sve provjerene informacije moraju biti dostupne našem narodu - rekao je Zelenski.

Ranije tokom dana, muškarac naoružan automatskim oružjem otvorio je vatru na prolaznike u kijevskom naselju Demijivka, nakon čega je ušao u supermarket u okrugu Holosijevski, gdje je uzeo taoce i nastavio pucnjavu.

Napadač je ubijen na licu mjesta tokom pokušaja policije da ga savlada.

Riječ je o Dmitriju Vasiljeviču Vasilčenkovu, 58-godišnjem muškarcu rođenom u Moskvi.

Lokalni mediji navode da je prije napada zapalio vlastiti stan.

# TERORIZAM
# MASAKR
# PUCNJAVA
# UKRAJINA
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