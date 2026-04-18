Masakr u Kijevu je bio teroristički napad!

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da broj žrtava može rasti, ističući da se među povrijeđenima nalazi i 12-godišnji dječak.

Istražitelji ukrajinske Službe bezbjednosti okarakterisali su današnju pucnjavu u Kijevu, u kojoj je ubijeno najmanje šest osoba, a ranjeno najmanje 14, kao teroristički čin, naglasivši da je istraga i dalje u toku, prenosi Ukrinform.

Ovo je masovni ubica iz Kijeva: Uzeo taoce u supermarketu, najmanje pet mrtvih

Ovo je masovni ubica iz Kijeva: Uzeo taoce u supermarketu, najmanje pet mrtvih

Govoreći o napadaču, koji je ubijen tokom policijske akcije, Zelenski je rekao da ranije nije bio krivično osuđivan, te da je duže vrijeme živio u ukrajinskoj Donjeckoj oblasti.

- Sve što se može saznati o njemu i razlozima ovog čina sada se istražuje. Svaki detalj mora biti provjeren. Istražitelji imaju nekoliko verzija. Bit će provjereni svi njegovi elektronski uređaji, telefon i komunikacije. Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Igor Klimenko, Služba bezbjednosti Ukrajine i generalni tužilac Ukrajine Ruslan Kravčenko obavijestit će javnost. Sve provjerene informacije moraju biti dostupne našem narodu - rekao je Zelenski.

Ranije tokom dana, muškarac naoružan automatskim oružjem otvorio je vatru na prolaznike u kijevskom naselju Demijivka, nakon čega je ušao u supermarket u okrugu Holosijevski, gdje je uzeo taoce i nastavio pucnjavu.

Napadač je ubijen na licu mjesta tokom pokušaja policije da ga savlada.

Riječ je o Dmitriju Vasiljeviču Vasilčenkovu, 58-godišnjem muškarcu rođenom u Moskvi.

Lokalni mediji navode da je prije napada zapalio vlastiti stan.