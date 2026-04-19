Video / Tigar skočio u publiku, nastala panika i vriska

Istražni organi Ruske Federacije saopštili su da je pokrenuta istraga nakon navoda da je tigar tokom cirkuske predstave iskočio iz arene prema publici u Rostovu na Donu. Prema dosadašnjim informacijama, u incidentu nije bilo povrijeđenih.
DRAMA U CIRKUSU
Istražni organi Ruske Federacije saopštili su da je pokrenuta istrag
Tigar. Anadolija
Istražni organi Ruske Federacije saopštili su da je pokrenuta istraga nakon navoda da je tigar tokom cirkuske predstave iskočio iz arene prema publici u Rostovu na Donu. Prema dosadašnjim informacijama, u incidentu nije bilo povrijeđenih.
Istraga je otvorena nakon medijskih izvještaja o događaju koji se desio u Vorošilovskom okrugu grada, saopštila je pres-služba Istražnog komiteta Rusije za Rostovsku oblast, prenosi Interfaks.
Kako se navodi, tokom predstave tigar je iskočio iz arene u pravcu gledalaca, ali niko od posjetilaca nije povrijeđen, a životinja je odmah uhvaćena i vraćena u kavez.
Dodatnu provjeru slučaja pokrenulo je i tužilaštvo Rostovske oblasti, koje je potvrdilo da se incident dogodio tokom izvođenja cirkuske tačke sa divljim životinjama.
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