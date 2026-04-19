Video / Tigar skočio u publiku, nastala panika i vriska

Istražni organi Ruske Federacije saopštili su da je pokrenuta istraga nakon navoda da je tigar tokom cirkuske predstave iskočio iz arene prema publici u Rostovu na Donu. Prema dosadašnjim informacijama, u incidentu nije bilo povrijeđenih.

Istraga je otvorena nakon medijskih izvještaja o događaju koji se desio u Vorošilovskom okrugu grada, saopštila je pres-služba Istražnog komiteta Rusije za Rostovsku oblast, prenosi Interfaks.

Kako se navodi, tokom predstave tigar je iskočio iz arene u pravcu gledalaca, ali niko od posjetilaca nije povrijeđen, a životinja je odmah uhvaćena i vraćena u kavez.

Dodatnu provjeru slučaja pokrenulo je i tužilaštvo Rostovske oblasti, koje je potvrdilo da se incident dogodio tokom izvođenja cirkuske tačke sa divljim životinjama.